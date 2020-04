Si bien la región solamente contaba con una versión limitada de la tienda virtual para la 3DS y Wii U de Nintendo, la compañía japonesa ha anunciado que cerrará esta desde el próximo 31 de julio, tanto en nuestra región como en el Caribe, a excepción de México y Brasil.

De esta forma todos los usuarios ya no podrán acceder y canjear códigos de descarga, acceder a diversas actualizaciones o poder descargar juegos entre otras cosas. Todo esto deberá hacerse antes del cierre de la tienda en la fecha indicada.

A esto, las consolas que se verán afectadas son Wii U Basic, Wii U Deluxe, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 3DS, New Nintendo 2DS XL, New Nintendo 3DS XL y New Nintendo 3DS.

Por otro lado, si bien Perú es uno de los países que se verá afectado por esta decisión, México y Brasil no, debido a que México cuenta con la versión completa de la tienda virtual ‘Nintendo eShop’; y en el caso de Brasil también cuenta con la versión completa de ‘Nintendo eShop’, aunque esta es solo para las consolas de la familia 3DS y no cuenta con la versión completa de ‘Nintendo eShop’ para la consola Wii U.

Los poseedores de Nintendo Switch no deben preocuparse, ya que tanto las versiones completa o limitada de ‘Nintendo eShop’ para esta consola no tendrá problema alguno.

VIDEO RECOMENDADO