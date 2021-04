‘NieR Replicant’, el juego desarrollado por ToyLogic con ayuda de Platinum Games y con Yoko Taro como director creativo, es toda una auténtica obra de arte.

AVANCE

Este título nos ofrece una calidad visual y gráficos mejorados, junto a una experiencia de combate muy parecida a ‘NieR Replicant’, por poner un ejemplo fresco en la memoria de los jugadores. ‘NieR Replicant’ nace como un versión alterna a la saga ‘Drakengard’ y continúa la historia en su mundo a partir del quinto final de la primera entrega.

‘NieR Replicant’ goza de una gran calidad y profundidad de juego.

EN CONTEXTO

La historia de ‘NieR Replicant’, aunque nos dice lo mínimo y no tendremos idea de lo que está pasando en nuestro alrededor, poco a poco los detalles de la trama se nos presentarán en diálogos y documentos, como en la conclusión de este. Nos meteremos en la piel de ‘NieR’ en su intento de encontrar una cura para una enfermedad, conocida como ‘Black Scrawl’, que ha contraído su hermana menor, ‘Yonah’. En el transcurso de nuestro viaje tendremos que hacer trabajos y mandados por los aldeanos en nuestro pueblo de origen.

En esta aventura por salvar a ‘Yonah’ se nos unirá un libro parlanchín capaz de ejercer la magia que se hace llamar ‘Grimoire Weiss’. Y junto a ‘Weiss’, comienza la búsqueda de poderosos hechizos llamados ‘Sealed Verses’, los cuales otorgan nuevos ataques mágicos a ‘NieR’ y juegan un papel importante en la historia. En esta búsqueda se encuentran con la malhumorada y misteriosa ‘Kainé’ y ‘Emil’, cuyos ojos petrifican a cualquiera que los mira. En el transcurso, aprenderemos detalles de estos personajes de diferentes que aportan una nueva visión a nuestra aventura. Y si bien la historia demora en arrancar, llega a alcanzar picos narrativos muy interesantes, donde veremos posturas muy filosóficas y existencialistas de los personajes.

DE LARGO ALIENTO

El juego tiene una duración de aproximadamente entre veinte y treinta horas, completando la historia principal y algunas misiones secundarias. Como fue con ‘NieR Automata’, el juego cuenta con cuatro finales adicionales, en el que conoceremos más verdades y la historia de diferentes perspectivas, ya sea de nuestros aliados y de nuestros enemigos.

MECÁNICAS

Así como se prometió, la jugabilidad en el aspecto del combate resultará muy familiar a los que jugaron ‘NieR Automata’, teniendo un ataque ligero y uno pesado, como es habitual, seguido de ataques dedicados a la magia otorgada por ‘Weiss’. Los hechizos, las armas e incluso el bloqueo y la evasión se podrán equipar ‘palabras’, que son como encantamientos, estas nos darán diferentes bonos como aumentar el ataque, defensa, regeneración de magia e incluso la habilidad de ganar más experiencia. Si bien la profundidad en las mecánicas parece elevada, serán otorgadas lentamente en base a la aventura, por lo que no llegará a abrumar al jugador.

DE TODO

Las misiones principales se nos señalarán en el mapa, estas culminarán en batallas con jefes que disfrute mucho, teniendo mecánicas únicas para cada una, ninguna me decepciono. Las misiones alternas no estarán marcadas, ni al momento de buscar una nueva, en el progreso de estas o cuando se tenga que entregar, la mayoría son muy repetitivas y simples, ir de un lugar a otro, recolectar materiales o vencer a un enemigo, con poco a nada que aportar para la historia no hay penalidades si decidimos no hacerlas. Al no estar marcadas, depende mucho de nuestro criterio e información previa para lograr completarlas, sintiéndose un poco anticuado y poco alentador.

El mundo, que se siente vacío y monótono, cuenta con tres áreas abiertas habitadas por enemigos que conectan a los diversos pueblos o zonas principales donde transcurre los eventos principales de la historia. También incluye el único contenido descargable que contará con quince arenas repletas de enemigos y todo tipo de premios al completarlas.

SONIDO

Uno de los puntos más altos de la saga ‘NieR’ es su banda sonora y esta no decepciona, reorganizada por Keiichi Okabe. Se incluirán nuevas canciones. Las canciones que regresan tienen composiciones que difieren de los arreglos anteriores que se encuentran en álbumes y conciertos. Al igual que ‘NieR Automata’, muchas de estas melodías se quedan pegadas en la cabeza del jugador, un acierto total.

CONCLUSIÓN

‘NieR Replicant’ es una aventura arriesgada, que si bien puede sentirse algo fuera de los estándares actuales, es una gran forma de revivir una aventura que pasó olvidada por muchos jugadores en el pasado. Es cierto que ‘Automata’ ayudó a que la popularidad de la franquicia alcanzara niveles insospechados en su momento, pero ‘Replicant’ tiene las armas para brillar con luz propia. Si disfrutas de los juegos de acción con elementos de rol, ten por cierto que ‘NieR Replicant’ se volverá uno de tus favoritos, mantiene mucho su esencia de juego con diez años de antigüedad, pero el combate inspirado en ‘NieR Automata’ le da mucha frescura al título, volviendolo un imprescindible del género.

El análisis de ‘NieR Replicant’ fue desarrollado gracias a una copia enviada por Square Enix para PlayStation 4.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: ToyLogic, Platinum Games

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 9

Tráiler de lanzamiento de ‘NieR Replicant’