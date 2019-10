La generación pasada de consolas nos trajo una exquisitez de títulos en el género de rol, pero ninguno como ‘Ni no Kuni: Wrath of the White Witch’. Y es que quién podía pensar en una colaboración entre la desarrolladora Level-5 y el mismísimo Studio Ghibli, aquel que nos trajo cintas como ‘El Viaje de Chihiro’ o ‘La Princesa Mononoke’.

Esto se hizo realidad en nuestro continente en el 2013 (dos años después de su salida en Japón) y puedo afirmar que es uno de los mejores títulos de rol. A esto, Bandai Namco nos trae la edición remasterizada para PS4, que es el mismo juego que disfruté anteriormente, pero con mayor resolución, algo que estamos acostumbrados en estas versiones de hoy en día. Si lo has probado antes, no encontrarás nada nuevo. Pero si nunca lo has jugado, no esperes más y sumérgete en esta aventura de la vieja escuela japonesa.

Bandai Namco ha lanzado una versión remasterizada para PS4 y PC, además de una versión convertida para Nintendo Switch.

LA TRAMA

En ‘Ni No Kuni’ acompañaremos a ‘Oliver’, un niño que busca salvar a su madre explorando un mundo lleno de fantasía en donde nos enfrentaremos a distintas amenazas en ciudades y terrenos bien elaborados. En el trayecto habrá mucha emoción, pero, especialmente, una narrativa que solo podemos ver en una típica y maravillosa película del Studio Ghibli. Y no solo por la historia, sino por el gran trabajo visual, el cual es uno de los mejores hay.

Si bien lo amerita, esta vez no voy a extenderme tanto en hablar de su nivel gráfico, ya que estamos ante una remasterización que funciona a 1080p/60 fps y que en PS4 Pro (consola donde yo la probé) puedes seleccionar entre andar en 4K/30 fps o 1440p/60 fps. Para esta última no tengas miedo en escoger, ambas tienen una fluidez sorprendente. Por su parte, la jugabilidad de ‘Ni No Kuni’ fue algo cuestionada para los fanáticos de los juegos de rol. Y se puede entender. No es que sea complicado familiarizarse con los ‘únimos’, seres que invocaremos para enfrentar a los enemigos, sino que resulta algo simple su sistema de combate, pese a que algunas criaturas son un verdadero dolor de cabeza si no alcanzamos un nivel muy alto.

Tampoco no nos dejemos engañar: el objetivo de este juego no fueron las batallas. Fue la de disfrutar de la mejor forma la historia y la parte visual, explorando el hermoso mapamundi que está lleno de secretos y que no nos cansamos de andar de un lado a otro. Como todo juego de rol, pasaremos mucho tiempo para terminar la historia principal. Son un total de 40 horas y que tranquilamente puede duplicarse si queremos completar al 100% este título.

Otra cosa que no podemos dejar de hablar es el gran trabajo sonoro. Y es que tras ello está la composición de Joe Hisaishi, el mismo que acompañó a Hayao Miyazaki en las películas del Studio Ghibli, junto a la Orquesta Filarmónica de Tokio. El resultado es simplemente excepcional. Los diálogos tampoco se quedan atrás. Y en esta remasterización podemos escoger el audio en inglés o japonés, ambas con gran resultado, pero que, en lo personal, prefiero el último como buen amante de las cintas de ese país.

EDICIÓN PARA NINTENDO SWITCH

A todo esto, Bandai Namco también ha lanzado una versión para Nintendo Switch, la cual es una versión directa del original de PlayStation 3. No trae ninguna mejora gráfica, pero resaltó mucho su conversión en modo portátil. Este presenta una nitidez bastante alta a comparación de otras entregas. En realidad, recomiendo bastante esta versión si nunca antes jugaste este hermoso título de rol. Para disfrutarla en cualquier parte.

CONCLUSIÓN

La remasterización de ‘Ni no Kuni: Wrath of the White Witch’ es una gran versión. Al juego de Level-5 le ha favorecido mucho el paso de los años, ya que, si es la primera vez que ingresas a este maravilloso mundo, puedes pensar que estamos ante un juego de la actual generación. Lo podemos afirmar con esas mejoras visuales que solo podemos apreciarlas en una consola actual. Es una gran oportunidad para que los fanáticos de los juego de rol vuelvan a jugarlo, y sino lo han probado antes, dale una oportunidad. Estamos ante uno de los mejores en su género.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Level 5, Studio Ghibli

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• ​PUNTAJE: 8.5