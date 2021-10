En esta oportunidad hace su arribo a la Nintendo Switch otro gran título de la distinguida casa desarrolladora Level-5. Un título de Bandai Namco con una historia que ya nos había deslumbrado y más de una sonrisa en el año 2018. Nos referimos a ‘Ni No Kuni II: Revenant Kingdom Prince´s Edition’, la cual en esta oportunidad hace su arribo a la consola hibrida de Nintendo en una edición definitiva que incluye el juego lanzado en el año 2018 y con todos los packs y contenidos descargables publicados hasta ahora.

‘Ni No Kuni II: Revenant Kingdom Prince´s Edition’ llega a Nintendo Switch junto a sus contenidos descargables.

HACIENDO HISTORIA

Para quienes recordamos las aventuras de la saga ‘Ni No Kuni’, la historia trata sobre la existencia de dos mundos paralelos, que en determinado momento y bajo ciertas circunstancias se logran conectar y ciertos personajes logran cruzar hacia el otro lado; viviendo increíbles aventuras, dramas y muchas situaciones que pondrán a prueba la amistad y valentía de cada personaje.

En esta reciente entrega para la Nintendo Switch titulada ‘Ni No Kuni II: Revenant Kingdom Prince´s Edition’, volvemos a vivir la historia del príncipe ‘Evan Pettiwhisker’ en una inolvidable travesía en búsqueda de recuperar la corona del reino de ‘Cascabel’. Acompañado por su pintoresco equipo, conformado por ‘Roland Klein’, presidente de los Estados Unidos, quien por extrañas causas aparece en el este mágico mundo; también la intrépida pirata ‘Shanty’ y su padre ‘Zoran’, ‘Cecilius’, ‘Suzie’, ‘Chumbo’ y ‘Nyr’.

VARIANTES Y NOVEDADES

En esta entrega, que podremos disfrutar tanto en modo sobremesa como portátil, podremos notar ciertas diferencias frente a las entregas de PC y consolas; desde algunos cambios en los gráficos y fluidez de la animación (con algunas bajas en los cuadros por segundo sobre todo en áreas abiertas), así como también los clásicos ‘pop ups’ y alguno que otro ‘diente de sierra’, estos últimos con un mínimo de detalle debido a los gráficos estilo ‘cel shading’ que nos muestra el título.

Dentro de lo nuevo que nos trae esta ‘Prince´s Edition’ podremos encontrar el pase de temporada con los contenidos descargables lanzados hasta el momento como: ‘The Tale of a Timeless Tome’ donde descubriremos el secreto de la casa ‘Onírica’ y podremos enfrentarnos contra las temibles pesadillas, así como con muchas referencias a su primera entrega (‘La ira de la bruja Blanca’) y ‘The Lair of The Lost Lord’ donde entraremos a las profundidades de un enorme laberinto en busca de un terrible y enigmático señor oscuro; con un gran número de nuevos estilos de combate, alrededor de ochenta nuevas piezas de equipo, entre armas, armaduras y accesorios.

CONCLUSIÓN

‘Ni No Kuni II: Revenant Kingdom Prince´s Edition’ para la Nintendo Switch, sintetiza todo lo anteriormente lanzado, lo cual incluye todo el contenido descargable y el genial valor agregado de poder disfrutar de esta hermosa historia en modo portátil de la consola de Nintendo.

El análisis de ‘Ni No Kuni II: Revenant Kingdom Prince´s Edition’ fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Bandai Namco para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Bandai Namco, Level-5

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de lanzamiento de ‘Ni No Kuni II: Revenant Kingdom Prince´s Edition’