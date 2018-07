Netflix: La película de 'Warcraft' ya está disponible en la plataforma de streaming

La película, que ya se encuentra disponible en Netflix , se basa en la exitosa franquicia de videojuegos de ' Warcraft ' , de Blizzard Entertainment , una de las principales desarrolladoras de juegos en el mundo, también creadora de las franquicias ' Overwatch' , ' Diablo' , ' StarCraft' y ' Hearthstone' .

En esta historia de fantasía, dos facciones entran en conflicto por el dominio de ' Azeroth' . Por un lado tenemos a 'La Horda', encabezada por el brujo ' Gul'dan' , quien al ver a su tierra natal siendo consumida por la destrucción y su pueblo perecer, decide invadir el reino de ' Azeroth' , liderado por el rey 'Llane Wrynn', quien está al frente de la 'Alianza'.

En ' World of Warcraft' , uno de los juegos en línea más populares del mundo, así como en la película, los jugadores deben elegir la facción de su preferencia y luchar contra las amenazas que los rodean. Desde su lanzamiento, el juego ya cuenta con seis expansiones y decenas de libros e historietas que amplían este universo fantástico.

El séptimo capítulo de la saga - 'World of Warcraft: Battle For Azeroth' - llega a Latinoamérica el 14 de agosto y ya se puede ordenar en www.WorldOfWarcraft.com . Los fans del cine de fantasía que nunca han jugado el juego pueden hacerlo bajando gratuitamente 'World of Warcraft: Starter Edition' en www.Warcraft.com . En él, el jugador puede elegir entre varias clases y razas y aprovechar el juego gratuitamente hasta llegar al nivel 20.