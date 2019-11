Hace mucho tiempo que el cine dejó de ser una de las mejores formas de narrar una buena historia para dar paso a los videojuegos. Con títulos que, más allá de la jugabilidad que deben tener, presentan una serie de historias sobrecogedoras y épicas de todo tipo.

Sin embargo, dentro de la versatilidad de los videojuegos, la posibilidad de hacerte parte de la historia es quizá su mayor ventaja frente al cine. Encarnar al personaje o los personajes protagonistas, interactuar con los demás, con el entorno y hacer frente a los problemas, son las características que potencian la experiencia de un videojuego.

Si juntamos esta característica con una buena historia, tenemos un éxito. Eso es lo que Rockstar consiguió con 'Red Dead Redemption 2′: Lo mejor de la inmersión en un ambiente natural espectacular y una serie de escenarios exquisitamente detallados, junto a una historia de carismáticos forajidos del viejo y lejano oeste.

HISTORIA

Esta es la precuela a la historia que ya conocimos en ‘Red Dead Redemption’, solo que ahora nos ponemos en las botas del forajido Arthur Morgan. En esta historia western los desarrolladores optaron por dejar de lado la vida de solitario para darnos una idea de la camaradería que existía entre los miembros de una banda criminal de la era salvaje en el oeste de los Estados Unidos de finales del siglo XIX.

Arthur es un miembro más de la banda liderada por Dutch Van der Linde, un hombre al que admira y sigue lealmente, pero que también le genera algunos conflictos morales, principalmente por las venganzas que mueven al jefe.

Esta banda, lucha por mantenerse unida y sobrevivir en un ambiente hostil del ocaso del Salvaje Oeste y con las fuerzas de la ley pisándoles los talones. Todo un desafío que los débiles o mueren o son asesinados.

La banda deberá atracar, saquear, robar y pelear a punta de pistola si quieren sobrevivir en medio del peligroso corazón de un territorio estadounidense que poco a poco se abre paso a la modernidad y el imperio de la ley. Estos hechos afectarán al grupo, generando una serie de disputas internas y tensiones que amenazan con separarlo. Aquí llega el dilema ¿seguir nuestros propios ideales o mantener la lealtad a la banda?

JUGABILIDAD

Este es un es un videojuego de acción-aventura western de mundo abierto en el que se tiene la perspectiva en primera y tercera persona, para un solo jugador y también con la opción de multijugador. Es la precuela de ‘Red Dead Redemption’ y el tercer título de la saga ‘Red Dead’.

Lleva el sello de Rockstar Studio, los mismos desarrolladores del afamado ‘GTA V’, y su parecido no pasa desapercibido pues muchos lo consideran un “GTA con caballos y en el bosque”.

Posee un ambicioso mundo abierto que podemos explorar casi a nuestras anchas, cuidando siempre las capacidades tanto de nuestro caballo como del personaje, pues su resistencia, vida y demás indicadores no son infinitos, dando la primera dosis de realismo que uno espera.

Nuestro personaje responde a los ambientes del mapa que se mantiene en constante cambio y el resto de personajes responden de manera muy inteligente a él. La inteligencia artificial es admirable, no es lo mismo hablar con un personaje si estas borracho o si acabas de matar a media ciudad.

Estamos hablando de una cantidad de detalles de interacción tan absurdamente grande que se vuelve imposible ejecutarlas todas: 300.000 animaciones diferentes, más de 500.000 líneas de diálogo para 700 actores de doblaje y una grabación de 2.200 días. Tal grado de detalle obliga a que nos sintamos a gusto con todo.

No existe un árbol de habilidades, la desarrolladora pensó en todo para que no dejemos la experiencia de lado y nos distraigamos o preocupemos con puntos de mejora para repartir y demás cosas. El progreso de Arthur es completamente orgánico. Cuanto más ejercitemos una habilidad, esta mejora y sus cambios se hacen visibles, como por ejemplo la resistencia, la energía o el famoso ‘Dead Eye’ que es nuestra capacidad de puntería cuando la acción se ‘congela’.

Una de las razones de su éxito, es la posibilidad de hacer muchísimas cosas independientemente de la trama principal. El juego te mantiene ocupado siempre, ya que siempre hay algo que hacer: ayudar a alguien, ir de caza, resolver un problema, todo con la misma calidad de detalle.

Uno esperaría que, como todo western, el juego consista en tiroteos y andar a caballo, pero Red Dead 2 ofrece mucho más con misiones de sigilo, caza, pesca y hasta aventuras románticas.

GRÁFICOS Y SONIDO

El juego salió al mercado primero para las consolas PlayStation 4 y XBox One el 26 de octubre del 2018, pero recién el pasado 5 de noviembre de este año se estrenó para PC. Es justamente esta última versión la que tuve la suerte de probar, y es la recomendada si eres de los que aman hasta el más mínimo detalle gráfico.

La física esta muy bien implementada y las animaciones tan cuidadosamente desarrolladas que hasta parece absurdo tanto trabajo. Lo principal en cuanto al apartado gráfico es la iluminación y el gran detalle de los interiores.

La iluminación juega un papel importante en casi todo escenario en el que nos encontremos, desde un frondoso bosque congelado, la cabalgata en medio de una ventisca, un gran salón o las polvorientas calles de un pueblo. Ya sea natural o la que proviene de un fuego o una lámpara, la luz se combina perfectamente con todos los colores característicos de cada región, con un gran trabajo en cuanto a geometría, y texturas.

La recreación de los interiores es espectacular, como si los desarrolladores hubieran viajado en el tiempo para traer a la vida lo mejor. La recreación de las casas, los bancos, los trenes, las bodegas de los barcos, casinos, mansiones y tiendas e incluso el mobiliario con el que hasta podemos interactuar rebuscando. Todo pensado para dar una idea de realismo que sorprende.

El sonido es fantástico, con diálogos emocionantes y ambientes sonoros envolventes. Lástima que al ser un juego con una cantidad de diálogos abundante y de gran relevancia para la historia, el juego no se encuentre doblado al español latino, por lo que uno se ve obligado a activar los subtítulos.

CONCLUSIONES

- Es una obra maestra, que deja de lado los árboles de habilidad y las constantes indicaciones para no distraer al jugador y que este se envuelva en la magnífica historia.

- Un mundo inmenso, orgánico y reactivo, en el que los amantes de la exploración se sentirán a gusto intentando encontrar los bordes del mapa.

- Técnicamente insuperable y con una historia emocionante y un personaje memorable.

- Obviamente para lograr captar todo este detalle, definitivamente se necesita jugar ‘Red Dead Redemption 2’ en una PC con el mejor hardware.

- No encontré ‘bugs’ durante todo el tiempo que jugué, pero no he llegado ni al 30% del juego ya que hay muchísimo por hacer.

- Por ser un juego con grandes diálogos, es lamentable que todo esté en inglés, obligando a activar los subtítulos.

PUNTAJE: 9/10

NOTA: Un agradecimiento a los amigos de AMD que me permitieron probar este magnífico juego.