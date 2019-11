Para nadie es un secreto, dentro del mundo de los videojuegos, que Blizzard y Valve son quizá las compañías más grandes y exitosas de esta industria. Ambas con una serie de títulos que supieron conquistar al público a nivel mundial.

Por un lado, Blizzard, la compañía de la ventisca, con títulos que han hecho historia y roto varios récords como World of Warcraft, Diablo o StarCraft, y ahora con sus nuevas apuestas, entre ellas Overwacht.

Por el otro lado, Valve, la compañía de la válvula, con títulos igual de históricos pero, sobretodo, muy populares como Counter Strike, Half Life o Left 4 Dead, además de su caballito de batalla, Dota 2.

Ambas compañías parecen tener varias cosas en común. Ambas supieron cultivar millones de fans en todo el mundo con sus sorprendentes y cautivantes historias, y también, ambas se destacaron por demorarse una vida en continuarlas.

Pero lo que ahora parece que también tienen en común, es el no saber escuchar a su público más fiel. Al menos, es lo que parece luego de los últimos y más recientes anuncios que las dos compañías han hecho, con bombos y platillos, de sus próximas producciones.

MI PROBLEMA CON BLIZZARD: “¿ACASO NO TIENEN CELULARES?”

Hace poco se llevó a cabo la Blizzcon 2019, el evento en el que la compañía Blizzard hace los anuncios de sus próximas producciones. Sin embargo, la ceremonia de este año despertó especial atención por el desastre que resultó la del año pasado.

Con una serie de titulares negativos, que tildaban a la Blizzcon 2018 como la peor de la historia, lo que llamó especialmente la atención de ese evento fue la gran decepción que significó el anuncio de ‘Diablo Inmotal’. Este es uno de los juegos insignia de la compañía y su legión de fans ya esperaban con entusiasmo el anuncio desde que se filtraron los primeros rumores sobre lo que creyeron, era una secuela a la magnífica historia de Diablo 3.

Sin embargo, durante la ceremonia apareció Wyatt Cheng, el diseñador principal de Diablo, para presentar lo que nadie en ese anfiteatro quería escuchar: Un juego para celulares.

La falta de aplausos, los abucheos y el incomodo silencio del gran salón fueron insoportables. La decepción era notoria, y para colmo, Cheng tuvo la ‘genial’ idea de romper la tensión con una de las bromas más inoportunas e impertinentes en la historia de dicho evento: “¿Acaso no tienen celulares?” fue quizá la cereza del pastel del desastre.

Seguro se preguntarán por qué tanto problema con un juego para celulares. Pues resulta que el gran porcentaje de usuarios de Diablo son de PC y consolas. A esta masa de fans poco les importaba jugar en un dispositivo que, de por sí, es incómodo para esto. Los fans (y me incluyo) queríamos más de la cautivante historia de Santuario y la interminable lucha entre el bien y el mal, en nuestras PC’s.

Este anuncio se sumó a la falta de nuevo material de trascendencia para sagas igual de importantes, como StarCraft 2 y World of Warcraft. La ceremonia pareció ser el reflejo de una compañía que había dejado de ser lo que solía ser: una empresa comprometida con el usuario, además de acentuar las críticas que ya se venían dando por el despido masivo de empleados desde que Blizzard se sumó a Activision.

La Blizzcon de este año empezó con el presidente de Blizzard, J. Allen Brack, haciendo un mea culpa, disculpándose con todos nosotros casi al borde del llanto, y prometiéndonos que las cosas iban a mejorar. Y parece que así fue, pues anunciaron 'Diablo 4′. ¿Tanto les costó escuchar a su público?

Nota: Blizzard se ha caracterizado, a mi parecer, por hacer los mejores trailers y cinemáticas. Sin duda pueden hacer una película completa de esta forma. Espectacular.

MI PROBLEMA CON VALVE: ¿HASTA CUÁNDO SEGUIREMOS ESPERANDO?

Valve es una compañía que al igual que Blizzard, forma parte de mi infancia y la de muchísimos en todo el mundo. Pero a diferencia de la compañía de la ventisca, Valve no tiene un evento anual en el que muestra lo nuevo que está produciendo.

Y es que, para ser sinceros, a esta empresa de entretenimiento parece no importarles el tiempo cuando se trata de producir algo nuevo para sus franquicias más importantes. Me refiero principalmente a uno de los títulos que recientemente ha sonado en diferentes medios y que en un principio me causó emoción, pero al adentrarme en la noticia, me embargó la frustración, y estoy seguro que a muchos también.

Estoy hablando de la saga de ‘Half Life’ y el reciente anuncio de ‘Half Life: Alyx’. Si son cercanos a esta franquicia, sabrán lo mucho que esperábamos y seguimos esperando por terminar la fascinante historia de ‘Gordon Freeman’ y salvar nuevamente al mundo con su palanca o pata de cabra en mano.

Tuvimos que esperar seis años desde el estreno de Half Life (1998) para poder disfrutar de inicio a fin de Half Life 2 (2004) y sus magníficos episodios 1 y 2 (2006 y 2007 respectivamente). Pero ahora, luego de doce largos años, lo que los fans querían era terminar la historia, y lo que Valve anuncia es una suerte de precuela con una protagonista distinta. ¿Es mucho pedir un 'Half Life 3′ o un 'Episodio 3′?