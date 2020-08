¿Juegas videojuegos? pues, ¡Feliz Día del Gamer!

Amados, vilipendiados e incluso injustamente juzgados de ser propagadores de males, los videojuegos han formado parte de nuestra cultura desde hace más de 60 años, como una manifestación tecnológica de una de las necesidades más básicas del ser humano: el entretenimiento.

Desde el análogo ’Dispositivo de diversión de rayos de tubos catódicos’ de 1947, pasando por el código escrito por Alan Turing para un simulador de ajedrez que nunca vio la luz por la tecnología de su época, los entrañables ’Tetris’, ‘Pacman’, ‘Marios Bros.’, hasta la realidad virtual con la que nos sorprendemos hoy en día con juegos como ’Resident Evil 7′ o ’Half-Life: Alyx’, los videojuegos se han convertido en el ejemplo perfecto de cómo la humanidad transforma y evoluciona la tecnología con fines lúdicos.

Y es que desde que somos niños, la mejor y única forma de aprender siempre ha sido a través de los juegos, por lo que no es difícil relacionar esta actividad tan primitiva y esencial en el ser humano con el advenimiento de los juegos electrónicos.

Con la aparición de los videojuegos, llegaron sus usuarios y con estos empezó a crecer una comunidad consumidora que impulsó una industria que hoy mueve millones de dólares en todo el mundo y que en los últimos años se ha convertido en uno de los sectores económicos con las más altas tasas de crecimiento.

Super Mario Bros. 40,24 millones de unidades vendidas.

Sin embargo, para mí hablar de videojuegos es recordar las propinas de mi abuelo para ir a jugar una hora de Super Nintendo (SNES) y adentrarme en los mundos de ’Super Mario Bros.’, ‘Donkey Kong’ o ’Top Gear’ y su inolvidable musiquita. Y si tenía las suficientes monedas podía probar la, por entonces, modernísima consola PlayStation y divertirme con ’Crash Bandicoot’, ‘Twisted Metal’ o ganar todas las peleas de ’Tekken 3′ con el personaje ’Law’.

Esta fue una afición que no desapareció con el tiempo, sino que se fue fortaleciendo a medida que crecía y le encontraba a los videojuegos el potencial no solo de divertirme sino también de aprender muchas cosas. Así salté de las consolas a la PC y me topé con joyas como ’Age of Empires II’, ‘Roma Total War’ y varios títulos de corte histórico tan geniales que hasta me parece lógico usarlos para enseñar esta asignatura a los alumnos de un salón de clases. Una idea que desarrolla perfectamente el docente, investigador y pionero en ludología, Gonzalo Frasca, en esa entrañable exposición TED.

Pero ya sea que se aprenda historia, matemática, filosofía o simplemente se intente salvar a la princesa, al mundo, la galaxia, solo o con tus amigos en red, la cultura del videojuego se ha instalado y fortalecido por nuestra inherente necesidad de jugar pues, en el fondo, la mayoría seguimos siendo niños.

Por eso hoy 29 de agosto, y pese a la irrelevancia histórica detrás de esta fecha, si eres de los que juegas o jugaste alguna vez un videojuego, por muy pixelado que sea, déjame desearte un feliz Día del Gamer.

P. D. Descansa en paz Chadwick Boseman ¡Wakanda por siempre!

