Si te dejas llevar por el nombre, seguro pensarás que se trata de otro juego de terror como ‘Resident Evil’, de esos que te obligan a jugarlos acompañado. Sin embargo, este indie desarrollado por Acid Nerve y publicado por Devolver Digital tiene toda la temática perturbadora de un título de sustos pero con la hermosa estética de juegos como Zelda.

Eres un segador de almas, representado por un simpático cuervito armado con una espada y un arco. Llegas a una estación de trabajo que se encuentra en una suerte de limbo entre los planos existenciales, y como es tu primer día, empiezas a conocer a los empleados de esta agencia del más allá, entre los que se encuentran los muy ocupados para hablarte y los que están dispuestos a ayudarte.

¿Tu trabajo? recolectar la mayor cantidad de almas en los diferentes escenarios a los que te trasportas a través de puertas dimensionales. Pero, sobre todo, recolectar el alma de un gigante, la más poderosa y que te fue asignada.

En estos escenarios es que vas conociendo a toda una serie de personajes con historias realmente inquietantes, mientras recorres laberintos, mazmorras, te enfrentas a jefes en batallas épicas y vas desarrollando tus habilidades como segador de almas a la par que buscas al ladrón del alma que se te había asignado de tarea.

LA ESTÉTICA

Algo que salta de manera inmediata es la estética del juego, muy parecido a lo visto en otras entregas como Zelda, pero con una historia más conmovedora sobre el inmutable latido del tiempo, el ritmo de la vida y la muerte.

Esta temática se prestaría a escenarios de mazmorras oscuras y lúgubres, pero en vez de esto, nos topamos con mundos terrosos y pastel que están medio vacíos y medio vivos, llenos de telarañas, hojas caídas, ruinas hundidas, bosques. Con personajes atrapados entre la vida y la muerte y un mundo en otoño permanente.

Esta estética edulcorada del más allá se presta para crear sensaciones de conmovedora melancolía al jugador, a lo que se suman las historias de muchos de sus personajes, que nuestro protagonista va conociendo a través de la interacción y los cuadros de diálogo. Un tipo de encanto recurrente e intangible.

Death’s Door es un poco oscuro y, a menudo, bastante melancólico. Un amigo sepulturero, que anhela la paz de la muerte pero parece que no puede morir, leerá los elogios de los enemigos muertos. Desafiar a la muerte corrompe las almas, aquí, y por eso otro amigo quiere la paz para su desafiante abuela que no puede afrontar otra pérdida. Y así, las historias con las que nos topamos son cada vez más tristes y desafiantes.

Gráficamente, el juego se ve hermoso con su modelado 3D y sus colores pasteles que llaman a la calma visual pese a la oscuridad de la historia. Los efectos de los ataques y movimientos de los personajes están bien logrados. Además, la perspectiva de arriba hacia abajo del juego ofrece una gran vista de todo tipo de áreas y el acercamiento inteligente de la cámara para algunas escenas importantes, le dan dinamismo a la acción.

JUGABILIDAD

Mecánicamente, Death’s Door se trata de armas, aumentos de estadísticas, esquivar y vigilar los patrones de los jefes. A medida que recolecta almas, puede mejorar la fuerza o la habilidad mágica de Crow. Encontrarás nuevas armas que cambian aspectos como la velocidad de ataque, el daño y el alcance. Y, por supuesto, morirás. Es una versión atenuada de los adornos de RPG de FromSoftware, pero está ahí.

Este es un juego de aprender y mejorar, desarrollando uno de los pilares de los videojuegos, que es su capacidad de enseñar jugando. En Death’s Door la muerte nunca castiga, cuando mueres, te teletransportan rápidamente a una puerta cercana, que actúa como un portal al mundo central del juego. Después de la muerte, conservas tanto tu conocimiento de la lucha como las almas que has recolectado a lo largo del camino.

Death’s Door comienza como un juego relativamente amistoso. Los primeros enemigos que encuentras tienen ataques simples, y solo te enfrentas a unos pocos a la vez. Los primeros jefes tienen animaciones de cuerda cómicamente largas. Existen para enseñarte una idea singular, como el hecho de que terminar con avidez tu combo puede hacer que te maten.

Pero considero que no es, necesariamente, un juego para todos, ya que el hecho de morir y tener que recorrer todo el trayecto de nuevo hasta el jefe puede resultar algo tedioso y hasta repetitivo para muchos jugadores acostumbrados a la inmediatez. Este proceso repetitivo podría resultar aburrido para algunos.

CONCLUSIÓN

Explorar estas tierras olvidadas es un placer: rastreé a mi presa a través de cementerios prohibidos, antiguas ruinas inundadas y mansiones espeluznantes. La paleta de colores ligeramente apagada da la impresión de explorar lugares que han pasado por su mejor momento, con la ayuda de una música lenta y tenue y susurros débiles y desconcertantes en el viento.

Los acertijos son abundantes, y aunque la mayoría juega con temas simples como presionar interruptores, recolectar llaves y abrir puertas, todos fueron ligeramente variados y lo suficientemente desafiantes progresivamente como para nunca excederse.

Incluso las regiones más abiertas te hacen navegar por giros y vueltas casi laberínticas hasta que desbloqueas atajos de conexión, con caminos inteligentes que me hicieron zigzaguear para llegar a una mazmorra en lugar de un tiro directo, haciendo que cada lugar se sienta más vasto de lo que realmente es.

El hecho de recorrer todo el territorio y mi fetiche por descubrir hasta el último rincón descubrible de un mapa, hicieron que este juego me tomase varias horas y mucha paciencia. El atractivo de la exploración es tan omnipresente que me resultó difícil no desviarme del camino principal.

Si eres de los gamers acostumbrado a la acción constante, tal vez no sea el mejor título para ti. Sin embargo, la estética, la historia lúgubre y los extraños pero carismáticos personajes hacen que quieras seguir jugando.

