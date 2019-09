Los videojuegos y sus usuarios no dejan de sorprenderme, incluso partiendo del hecho de que me considero uno más entre ellos. Pero las hazañas e historias acontecidas en el mundo virtual de los videojuegos no dejan de sorprenderme.

Es en esa línea que me tope con la sorprendente historia del incidente denominado B-R5RB, el combate más grande de la historia de los videojuegos en línea y que sin duda merece ser contado, no solo por sus sorprendentes acontecimientos, sino por la complejidad que este suceso significó para la industria.

Antes de contar esta sorprendente historia primero debemos entender qué es un juego online. Estos son mundos digitales alojados en un servidor en línea, al cual pueden acceder varios jugadores en distintas partes del mundo real. Basta tener una conexión eficiente a Internet y uno de estos juegos, para acceder a horas de diversión garantizadas.

Estos juegos tienen la principal característica de albergar una gran cantidad de jugadores al mismo tiempo y en algunos casos, estos números de jugadores son incontables.

Existen varios títulos muy exitosos que entran en la categoría de juegos online, desde los populares multijugador de campo de batalla en línea o MOBA (por sus siglas en inglés) como lo son ‘Dota 2’, ‘League of Legends’, ‘Heroes of the Storm’, los de mundo abierto y estrategia como ‘World of Warcraft’, ‘Age of Empires’, ‘StarCraft’, hasta los de disparos por rondas como ‘Counter Strike’, ‘Half Life’, ‘Call of Duty’ entre muchos otros.

EL VIDEOJUEGO ONLINE MÁS COMPLEJO

Pero existe un videojuego de perfil bajo, que se mantuvo desapercibido, al menos para esta parte del charco. Se trata de ‘EVE Online’, un videojuego muy popular en Europa y que por su sofisticación y complejidad, bien podría hacerse un estudio al respecto.

Este videojuego consiste en darte la experiencia más real de un piloto espacial, con un nivel de dificultad tan alto que solo terminar el tutorial ya es motivo de celebración. Olvídate de revivir cuantas veces quieras o conservar el dinero o los premios obtenidos durante horas de juego, en EVE si mueres, empiezas de cero.

Pero eso no es todo, su complejidad radica en que en el juego uno elige a qué dedicarse: comerciante, militar, minero, político, carguero, cartógrafo, pirata, etc. Comenzamos con una pequeña nave, otorgada por una de las cuatro naciones a las que debemos pertenecer. Pero si uno es bueno, puede ir ascendiendo en estatus, poder, dinero e ir consiguiendo flotas de otros jugadores a tu servicio y naves cada vez más grandes, hasta las denominadas ‘Titán’, que son del tamaño de ciudades enteras.

Pero ir escalando en un universo en el que matar, robar y traicionar está permitido, hace que sea realmente muy difícil ostentar el poder, y te obliga a establecer alianzas, pero cuidarte la espalda constantemente. La confianza en tu flota, clan, corporación o alianza es endeble y puede corromperse.

LA MÁS GRANDE GUERRA DE LA HISTORIA DE LOS VIDEOJUEGOS

Ahora bien, ¿de qué se trata el incidente B-R5RB? Pues como ya expliqué, EVE no es un juego cualquiera, su complejidad y mantenimiento se sostienen gracias a las transacciones reales de dinero producto del comercio, la política y las guerras entre las corporaciones enemigas.

En un MOBA, las peleas no superan los 10 jugadores en línea, en un RPG de mundo abierto a lo mucho llegarán a 200 jugadores antes de que el servidor empiece a tener problemas. En EVE, se desató una batalla espacial entre distintas flotas y corporaciones que juntó a más de 8 mil jugadores al mismo tiempo en lo que se ha conocido como el ‘baño de sangre de B-R5RB’. Su nombre se debe al código del sector del espacio en el que se desató la masacre, una zona privilegiada económicamente.

Resulta que un día un jugador olvidó pagar el impuesto al gobierno, y por lo tanto la zona quedó liberada, dejándola libre para el primero en llegar y reclamarla como suya. Esta situación llegó a oídos de todas las corporaciones, y más de 717 de estas llegaron con sus mejores naves y todas sus flotas para desatar un combate virtual que duró más de 20 horas. El servidor colapsó, como era un día lunes, se esperaba que los jugadores fueran a trabajar, pero esto no sucedió. Los espectadores de la guerra ya sumaban las 12 mil personas y las pérdidas en naves destruidas sumaron mas de US$ 280 mil de la vida real.

Al final, y luego de varias horas de masacre, un mantenimiento de emergencia del servidor, dio por terminada la locura, dejando como ganadora a la corporación rusa, cerca de 6 mil naves destruidas que significa el mismo número de jugadores que encontraron su fin ese día, y el resto, como dicen, es historia.