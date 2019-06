Nerdgasmo: ¿Aprender historia con videojuegos?

Muchos subestiman las ventajas que puede ofrecer un videojuego. Principalmente por los prejuicios que pesan sobre ellos, desde que uno se vuelve violento hasta servir de chivo expiatorio al momento de explicar algún evento trágico, como lo sucedido en la escuela secundaria de Columbine, en Estados Unidos.

“Armas, balas, disparos y el objetivo de matar a alguien”, es quizá lo primero que le llega a la cabeza a muchos que escuchan la palabra videojuego. Sin embargo, existe una increíble variedad de títulos, para todos los gustos y sobretodo, clasificados por edades. Muchos de los cuales no solo se quedan con el tema del entretenimiento, sino que van un paso más allá, al intentar enseñarte algo que, como en mi caso, no hizo el colegio. Enseñarte algo, a mi parecer, de la mejor forma que existe: jugando.

Una de las asignaturas que más me gustó del colegio fue la de ‘Historia’, amaba escuchar a los excelentes profesores que felizmente tuve, narrar como un cuento épico, las hazañas de hombres y mujeres del pasado, los auges y caídas de los imperios, y mientras escuchaba todo lo imaginaba. Pero todos sabemos que abarcar la historia de nuestro país y de la humanidad en unas tres a cuatro horas semanales es una tarea casi imposible. Es ahí donde encontré algunos videojuegos que aumentaron ese amor por la historia, principalmente universal. (Ya es hora de producir videojuegos nacionales al respecto, ¿no?).

Conocí el ‘Age of Empires II’ casi por casualidad. Un amigo lo tenía instalado en su computadora, y jugarlo por primera vez fue espectacular. Escuchar al narrador contar la historia de William Wallace, Gengis Kan o Saladino previo al juego fue lo mejor y entendí el increíble potencial que estos juegos tenían para enseñar algunos temas de la asignatura. Así nació mi afición por los videojuegos de historia y aunque no he jugado todos los que se han creado (que son muchísimos) puedo dar una humilde recomendación sobre los que me sirvieron a mí.

Todos sabemos que Roma fue una de las civilizaciones más grandes que el mundo haya conocido. Juegos basados en su nacimiento, auge y caída, hay en abundancia. Particularmente yo recomendaría las dos versiones de ‘Roma Total War’. No solo serás un general, sino un gobernante que administrará las provincias romanas con el objetivo de volverte un imperio, a la par que descubres los usos, costumbres y filosofías de los antiguos romanos.

¿Quieres recorrer las calles de Jerusalén o Damasco durante las Cruzadas? ¿Quieres conocer cómo eran las costumbres de los italianos del Renacimiento y recorrer las calles y plazas de Florencia, Venecia y Roma durante esta época? ¿viajar al antiguo Egipto o a Grecia? ¿incluso estar durante la Revolución Francesa en París, la Revolución Industrial en Londres, o la Independencia de Estados Unidos en Nueva York? ¿todo con sorprendente realismo? La saga de ‘Assassin’s Creed’ es la mejor en ello. Pese a ser una ficción histórica, no deja de tener una gran cantidad de datos reales, además de la gran calidad de las locaciones y el alto nivel de detalle, con la que los desarrolladores siguen sorprendiendo.

La Primera Guerra Mundial, hermosamente narrada desde el punto de vista de los memorables personajes de ‘Valiant Hearts: The Great War’, no solo te enseña el horror de ese nefasto periodo de tiempo, sino que logra arrancarte unas lágrimas. Repleta de datos históricos que van surgiendo conforme te mantienes en la trama, es la mejor clase interactiva que tuve de ese evento.

Algo que nunca se llegó a tocar en mi colegio fue el periodo de tiempo que ocupó a la Segunda Guerra Mundial, tal vez por cuestión de tiempos y prioridades del profesor. Pero para mí no fue un problema, ya que sobre ese acontecimiento mundial había y sigue habiendo muchísimos videojuegos. Yo me topé con la saga de ‘Battlefield’ y luego ‘Call of Duty’. El hecho no solo de leer sobre ello, sino de prácticamente estar presente en los acontecimientos, hace que los videojuegos sean una excelente forma de adentrar a un joven estudiante de secundaria, en la historia universal.

Ojalá nuestra todavía incipiente industria de los videojuegos tenga este tema como uno de sus objetivos. Se de algunos jóvenes y entusiastas desarrolladores de videojuegos cuyas creaciones van en esa línea, como revivir el Combate de Angamos, conocer las leyendas de la selva peruana, o recrear el imperio incaico. Quizá la próxima tarea que algún profesor de historia les deje a sus alumnos sea la de jugar uno de estos títulos. Soñar no cuesta nada.