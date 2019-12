El 3 de diciembre de 1994, la historia de los videojuegos quedaría marcada para siempre con la aparición de, quizá, la consola más popular y famosa de la industria: PlayStation .

La compañía japonesa Sony, tuvo la arriesgada idea de implementar el hardware necesario para una consola de videojuegos que leyera un CD-ROOM. Pese a que otras compañías que lo hicieron previamente, fracasaron en el intento.

Sin embargo, en un mundo dominado casi exclusivamente por Nintendo y SEGA, con sus consolas de cartucho, la arriesgada idea de Sony dio frutos. Al poco tiempo, las consolas PlayStation empezaron a inundar el mercado y sus ventas crecieron exponencialmente.

¿Recuerdan esta intro?

UN POCO DE HISTORIA

Todo empezó con un acuerdo entre Nintendo y Sony para que este último armara una extención de la exitosa consola Super Nintendo (SNES) que le permitiría incorporar videojuegos en discos, durante la década de los 80.

Pero la compañía de la gran N no miraba con buenos ojos el que sus juegos sean comercializados en dicho nuevo formato, considerando que cedían demasiado en la comercialización de los mismos, por lo que decidieron dar por terminado un contrato que ni siquiera empezó.

Aquí es donde aparece el héroe de esta historia. Por esos años, Ken Kutaragi trabajaba como ingeniero informático para Sony, y su pasión por los videojuegos lo llevó a proponer una consola que combinaba las capacidades gráficas de una computadora con las unidades de CD-ROOM de Sony.

Sin embargo, su propuesta no fue bien recibida por los directivos de su compañía, quienes se negaron a respaldar el proyecto. Durante años, Kutaragi mantuvo la búsqueda de alguien dentro del grupo audiovisual de la compañía que apostara por su propuesta, hasta que Teruo Tokunaka le propició una entrevista con el entonces presidente, Norio Ohga.

Ken Kutaragi, president and chief executive officer of Sony Computer Entertainment, Inc. (Photo by Chris Weeks/FilmMagic)

Tras exponer su idea con obstinación y pese a la reacia postura de los directivos de entrar en la industria de los videojuegos, Kutaragi obtuvo la aprobación, pero fue derivado a esta fue aprobada pero trasladada al departamento de Sony Music para no responsabilizarse de las impredecibles consecuencias.

Esta colaboración con Sony Music sería fundamental para iniciar la producción de discos de juegos, y por fin, un 3 de diciembre de 1994, sale al mercado la primera consola PlayStation y el éxito fue casi inmediato.

VENTAJAS DE PRODUCCIÓN

La clave del éxito de Sony con su PlayStation fueron las facilidades que la compañía ofrecía a los desarrolladores de videojuegos, quienes se mostraban entusiasmados con las posibilidades técnicas, el 3D y la versatilidad que los CD’s ofrecían, ya que estos tomaban varios riesgos fabricando cartuchos para Nintendo y SEGA.

Pese a que Sony no tenía la experiencia en la de Nintendo o SEGA en la fabricación de consolas, buscó ganarse la confianza de las desarrolladoras de videojuegos niponas y occidentales, ofreciendo una consola para la que era más fácil crear juegos y mejores condiciones económicas.

En poco tiempo, empezaron a salir al mercado una infinidad de títulos variados que se convertían en parte de la creciente colección de los gamers de la época. Estos títulos se convirtieron rápidamente en verdaderos clásicos, como ‘Gran turismo’, ‘Metal Gear’, ‘Crash Bandicoot’ o ‘Final Fantasy’.

Pero las buenas decisiones no se quedaron ahí. Cuando se lanzó la consola en Estados Unidos y Europa, la compañía decidió rebajar el precio por debajo del costo, es decir, US$ 299, logrando vencer a su principal competidora, la Sega Saturn, que tenía un costo de US$ 399. Sony obtuvo beneficios derivados del software y no solo del hardware, logrando ganancias que supusieron el 90% de la recientemente creada Sony Computer Entertaiment, la nueva división de la compañía dedicada exclusivamente a la industria de los videojuegos.

CONSTANTE EVOLUCIÓN

El resto, como dicen, fue historia. Pronto se convirtió en la primera consola en superar las 100 millones de unidades vendidas, estableciendo un hito y pavimentando el camino para sus próximas generaciones, con las que actualmente lograrían el Récord Guinnes de la consola más vendida hasta el momento: 450 millones de unidades en todo el mundo.

Ken Kutaragi (L), former deputy president of Sony Corp. who is known as the father of the PlayStation series, and Sony Interactive Entertainment LLC President Jim Ryan pose for a photo with the game consoles. PlayStation devices have been recognized by Guinness World Records as the world's best-selling home video game consoles, having sold 450.19 million units over 25 years. (Photo by Kyodo News via Getty Images)

Iniciaron la creación de sus propias franquicias que ganaron un éxito rotundo con títulos como ‘Horizon’, ‘Uncharted’ o ‘God of War’. Manteniendo ese espíritu arriesgado a sus productos cuyos fieles seguidores han sabido corresponder.

La compañía se mantuvo en constante evolución, ofreciendo mejoras sorprendentes, tecnología inalámbrica, periféricos de realidad virtual y un variado mundo virtual para sus usuarios. Ahora, ya convertida en un monstruo de la industria, que millones de personas en todo el mundo esperan con ansias la siguiente revelación de PlayStation.

El mundo de los videojuegos no sería lo mismo si ti. Gracias por todas las experiencias que nos has dado. 🎮



Felices 25 años, @PlayStation_LA 🎂 #25YearsOfPlay pic.twitter.com/BKpo1j5zqS — Xbox México (@XboxMexico) December 3, 2019

Por estar presente a lo largo de mi infancia, y por todas las horas de diversión y entretenimiento que sigues ofreciendo, gracias PlayStation ¡Feliz Aniversario!