Si nos remontamos al pasado, podemos decir que el Neo Geo Pocket Color de SNK fue el equivalente al Game Boy Color de Nintendo, el cual además en su momento gozaba de interesantes especificaciones como una batería de laga duración, además de una muy buena paleta de colores. Pero aún con estos detalles, y otros más, no llegó a ser conocida, por lo que la consola portátil de Nintendo fue la vencedora.

COLECCIÓN

Fuera de esto, la consola de SNK gozaba de una buena biblioteca de títulos motivo por el cual anunció ‘Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1’, una colección que presenta diez de los mejores videojuegos de la plataforma. Detalle aparte, algunos se encontraban a la venta en forma individual, mientras que otros cuatro nunca habían visto la luz.

El título de SNK ofrece un total de diez videojuegos.

Entre estos, tenemos ‘The Last Blade: Beyond The Destiny’, ‘King of Fighters R-2’, ‘Fatal Fury First Contact’, ‘Gal’s Fighters’, ‘Samurai Showdown 2’ y ‘The Match of the Millenium’, mientras que entre los nuevos tenemos a ‘Big Tournament Golf’, ‘Metal Slug First Mission’, ‘Metal Slug Second Mission’ y ‘Dark Arms: Beast Buster’.

¿VARIEDAD?

Como podrán ver, hay variedad de géneros como el de la lucha o acción. De entre estos, hay algunos que ya hemos revisado, pero llama tremendamente la atención los ‘Metal Slug First Mission’ y ‘Metal Slug Second Mission’, y es que siendo sinceros no sabíamos de la existencia de estos. Ahora bien, estos no poseen la fluidez de las animaciones si es que los comparamos con sus versiones conocidas, pero siguen siendo muy divertidos. A nuestro parecer, los mejores del paquete.

Por otro lado, el título deportivo es ‘Big Tournament Golf’, o lo que sería la versión más simple y sencilla de ‘Neo Turf Masters’. Además, para los que gustan de los juegos de rol también está presente ‘Dark Arms: Beast Buster’, un título con vista cenital en donde fuera de enfrentar a diversos enemigos podremos capturar sus espíritus y entregárselos a un esqueleto, el cual sería nuestro jefe,

EXTRAS

‘Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1’ busca ser una colección para todos los gustos, aunque la mayoría de títulos son de pelea como ya apuntamos, por lo que no habrá mucho problema para el uso de los botones, ya que todo se resume a dos. Fuera de esto, los títulos ofrecen una muy buena calidad para la Nintendo Switch con las opciones de filtro, ‘skins’ y más, además, se ofrece la posibilidad de poder desplazarnos y acercarnos con controles de botón y la pantalla táctil, y como plus a todo esto, los personajes y las animaciones se lucen cuando podemos verlos tanto en modo portátil y en la televisión.

Detalles extra, son el poder retroceder la partida diez segundos si cometemos errores, como también el poder jugar las versiones de los títulos en blanco y negro, siempre y cuando dicha versión se hubiese lanzado. Mención aparte, podremos jugar en modo multijugador pero solo en la misma consola, cada uno haciendo uso de un control ‘Joy-Con’.

CONCLUSIÓN

En general, el ‘Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1’ ofrece una buena compilación de diversos títulos, incluyendo algunos desconocidos. Y aunque se buscó variedad, los títulos de lucha abarcan un mayor rango. Pero fuera de esto, y de algunas ralentizaciones en los ‘Metal Slug’, este paquete de videojuegos se disfrutan.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia de ‘Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1’ para Nintendo Switch enviada por SNK.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Code Mystics Inc.

• GÉNERO: Variados

• DISTRIBUIDOR: SNK

• PUNTAJE: 7.5

