‘Need for Speed’ es uno de los nombres más importantes en lo que a videojuegos de conducción se refiere. Y luego de varios años y sin mucho tiempo para promocionarse, llega a nosotros una nueva entrega titulada ‘Need for Speed: Unbound’, que busca volver a posicionar a la franquicia entre todos los jugadores.

La nueva entrega de la franquicia llega solo a PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

ESTILO RENOVADO

Desarrollado por Criterion Games y publicado por Electronic Arts, este título nos propone un estilo visual diferente y enfocado para la nueva generación. ‘Unbound’ combina los gráficos hiperrealistas de los vehículos y el entorno con elementos gráficos como si se tratara de un anime junto con elementos de neón, creando un juego algo extraño visualmente pero con mucha actitud. Personalmente, creo que esto es un gran acierto ya que otorga la posibilidad de mejorar los colores y formas para que sea un vehículo aún más vistoso.

Hay que decir que este cambio es puramente estético y el juego sigue siendo un juego de conducción ‘arcade’. Pero antes de centrarnos en la jugabilidad, es bueno tocar la historia por que si, el juego nos impone una historia que nos colocara en la misma ciudad que la vertiente ‘online’ y funciona como un gran tutorial para dar el salto a la competencia en línea.

La nueva entrega de la franquicia llega solo a PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

HISTORIA

En el argumento somos uno de los nuevos valores de las carreras clandestinas en la ciudad de ‘Lakeshore’ y como es de esperarse, las cosas no van a demorar en complicarse ya que conoceremos las verdaderas intenciones del villano de turno y deberemos empezar a ganar dinero para desafiar a nuestro némesis.

La historia, lamentablemente, toma muchos elementos que ya hemos visto en la saga, por lo que se siente muy sencilla y poco inspirada. La ciudad de ‘Lakeshore’, inspirada en Chicago, es un buen campo de batalla y está bien diseñado, siendo uno de los puntos positivos de este ‘Need for Speed’.

La nueva entrega de la franquicia llega solo a PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

APUNTES

Un detalle que, para mi, le baja un par de peldaños a la experiencia de juego, es la distribución de carreras enfocadas en días y momentos específicos. Me explico, ‘Unbound’ cuenta con un sistema calendario donde tendremos carreras diferentes cada día, dividiéndose en ‘Día y Noche’. En el día, las cosas serán un poco más seguras mientras conseguimos dinero y nivel de búsqueda de nuestro auto. Para guardar el dinero que hemos ganado debemos ir a un garage y esto adelantará el tiempo, convirtiendo el día en noche. De noche, tendremos otras carreras y seremos buscados por la policía en base a la cantidad de nivel de búsqueda que hemos conseguido y deberemos volver al garaje para guardar el proceso y cambiar de día.

Esta mecánica, podría ser muy interesante y ofrecer contenidos únicos en días específicos, pero se siente algo tosca y aún no del toda pulida. Pudo ser una gran virtud de esta entrega, más de lo que ya es. Además, que tengamos una cantidad limitada de eventos y debamos conseguir una cantidad indicada de dinero hace que el jugador deba gestionar bien sus movimientos para poder continuar con la historia. Eso sin contar que muchos eventos requieren de una cuota para entrar y con premios mal distribuidos o un nivel específico de auto, obligandonos a invertir en mejoras, dejando de lado la misión principal de conseguir dinero para continuar la historia principal.

La nueva entrega de la franquicia llega solo a PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

‘NEXT GEN’

Fuera de esto, ‘Need for Speed: Unbound’ tiene algo muy positivo, que felizmente, es lo más importante: Las carreras son muy divertidas. La fluidez, la música y el estilo visual hacen que las carreras sean muy vistosas, entretenidas y disfrutables. Es interesante ver la interacción entre los personajes en carrera y reacciones.

La distribución de eventos también es la adecuada, teniendo desde carreras simples, carreras de obstáculos donde gana quien tenga más puntos, derrape y mucho más, todo en una gran ciudad con muchos coleccionables que nos ayudarán a mejorar estéticamente nuestro auto entre muchas cosas más.

La nueva entrega de la franquicia llega solo a PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

CONCLUSIÓN

‘Need for Speed: Unbound’ es un juego exclusivo de la nueva generación de consolas y PC, pero si bien el auto se ve excelente, la ciudad carece de ese detalle especial que indique es un juego que no puede salir en PlayStation 4 o Xbox One por falta de potencia.

El título de Electronic Arts es un juego divertido con varios errores estructurales y argumentales que acierta en lo más importante, pero lo anterior mencionado impide que sea una entrega muy redonda. Lo bueno es que estos juegos tienen una larga vida y es muy posible que veamos mucho contenido en los próximos meses. Si esto sucede, tenemos un gran punto de partida para convertir a este juego en algo muy grande para los fans.

El análisis de ‘Need for Speed: Unbound’ fue desarrollado gracias al envío de una copia digital por parte de Electronic Arts para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Criterion Games

• GÉNERO: Carreras, Arcade

• DISTRIBUIDOR: Electronic Arts

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de ‘Need for Speed: Unbound’