Durante el desarrollo de esta generación no han sido pocas las compañías que han apostado por traer de regreso entregas o títulos antiguos que fueron aclamados por los fans en su momento, pero ahora en versiones remasterizadas. Y dentro de esto, Electronic Arts ha sabido aprovechar este impulso para brindarnos primero ‘Burnout Paradise’, y ahora ‘Need for Speed: Hot Pursuit’.

LO BUENO

‘Need for Speed: Hot Pursuit Remastered’ es sin duda alguna una de las mejores entregas de la franquicia cuando salió en el 2010, y esto se debió a la inclusión de carreras entre policías y corredores clandestinos, además de poder asumir ambos roles y el poder disfrutar del modo multijugador en línea, todo un ‘boom’ en su momento.

‘Need for Speed Hot Pursuit Remastered’ llega a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Pero entrando ya al detalle de esta verisón, que es la de PlayStation 4, hay que decir que el apartado técnico es para resaltar, ya que si bien han pasado diez años desde que fue lanzando, esta versión se adapta perfectamente a las plataformas actuales. Esto se debe a que el control es muy bueno, haciendo que nuestros autos respondan de forma correcta. Además, la sensación de velocidad sigue estando muy bien lograda, y la vibración del control por los baches y golpes se sienten reales.

Pasando al apartado gráfico, hay que decir que esta entrega disimula muy bien los años que lleva encima. Y es que si tenemos en cuenta que no estamos hablando de una nueva verisón (‘remake’), sino de una remasterización, tranquilamente podríamos pensar que estamos ante un título de esta generación con lo que vemos. Por otro lado, los efectos y la paleta de colores siguen siendo agradables a la vista, y los choques siguen ofreciendo la misma espectacularidad de hace años.

DETALLES

Ahora bien, si hasta aquí el título de Electronic Arts cumple y satisfactoriamente, hay detalles que deben tener presentes. ‘Need for Speed: Hot Pursuit Remastered’ resulta muy sólido a nivel gráfico y técnico, pero en lo referente a jugabilidad puede quedar algo relegado. El manejo sigue siendo de lo mejor dentro del género ‘arcade’, ya que todo lo que rodea a esto se siente antiguo. Desde el ‘modo campaña’, el sistema de progresión, o el multijugador en línea, uno de los puntos más fuertes del título original cuando este salió a la venta, esto queda corto si es que lo comparamos con otras entregas, como ‘Need for Speed Heat’, por ejemplo.

CONCLUSIÓN

‘Need for Speed: Hot Pursuit Remastered’ funciona y muy bien como una versión remasterizada. Y no me queda duda alguna que Electronic Arts ha hecho un muy buen trabajo y elección para que todos aquellos que no jugaron este título lo hagan ahora recorriendo los diversos circuitos jugando al ‘gato y al ratón’ mientras ven quien logra ganar. Pero fuera de esto, no hay más. Ya que se siente el paso de los años en algunos aspectos como la nula personalización o el multijugador en línea, aunque deja en claro que sigue siendo un buen videojuego, ofreciendo muchas horas de conducción frenética y desenfadada.

El análisis de ‘Need for Speed Hot Pursuit Remastered’ fue desarrollado gracias a una copia enviada por Electronic Arts para PlayStation 4.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

• DESARROLLADORA: Criterion Games

• GÉNERO: Arcade, Carreras

• DISTRIBUIDOR: Electronic Arts

• PUNTAJE: 8

VIDEO RECOMENDADO

Video análisis de ‘Need for Speed Hot Pursuit Remastered’





