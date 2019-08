'Need For Speed Heat': Se filtra el nuevo juego de carreras de Electronic Arts

Una web australiana fue la que reveló de forma adelantada el nuevo título de carreras de Electronic Arts , 'Need For Speed Heat'.

Esta información provenía de Gameware, sitio el cual si bien no indica una fecha exacta para el lanzamiento del mismo, indica que 'Need For Speed Heat' llegará este año.

Ahora bien, todos datos que se habían revelado han sido eliminados de la misma web, aunque hay que recordar que EA indicó que para finales de año estaría llegando un nuevo juego de esta franquicia. Se espera que durante la Gamescom se de el anuncio oficial del mencionado videojuego.

Así que no habrá que esperar mucho para poder tener la revelación oficial del nuevo 'Need For Speed Heat', ya que la Gamescom se desarrollará a finales de este mes de agosto en Alemania.