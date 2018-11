'My Hero One´s Justice' es un tributo de Bandai Namco al anime [RESEÑA]

Nuevamente Bandai Namco nos trae una adaptación de una de las grandes series de manga y anime de estos últimos tiempos. Muy al estilo al que ya nos tiene acostumbrados, la compañía japonesa lanza ´My Hero One´s Justice´.

Este es un título basado en la popular serie de animación del género shonen y que es desarrollado bajo en motor Unreal Engine, producido y distribuido por Bandai Namco para las consolas PS4, XBOne, Nintendo Switch y PC.



'My Hero One´s Justice' le rinde un gran tributo a la serie de 'My Hero Academia', respecto a muchos aspectos, que van desde el diseño de personajes, los gráficos, las voces, los lugares y secuencias; guardando hasta el más mínimo detalle gráfico de esta gran serie creada por Kohei Horikoshi y publicada inicialmente por Weekly Shonen Jump en el año 2015.



LA TRAMA

La aventura, de la cual no vamos a revelar nada para no spoilear, se desarrolla dentro de la 'Academia U.A'. Donde no solo conoceremos compañeros de clase y rivales, también descubriremos muchos secretos que envuelven a la liga de villanos, y hasta el mismísimo 'One for All', singularidad perteneciente a 'All Might', el héroe de nuestro personaje 'Izuku'.



Las secuencias de la historia se encuentran narrada a través de viñetas, muy similar a un cómic. Algo muy interesante es que muchas de estas viñetas se encuentran diseñadas con un efecto 3D que les brinda movimiento a algunas secuencias, de esta manera nos encontramos frente a una historieta viva, como también el hecho de mantener varios de los trazos y sombras del manga original en el diseño de los personajes a la hora de llevarlos al 3D.



MECÁNICAS

Los combates se darán en 3D, con total libertad de movimiento; los escenarios van desde ambientes cerrados hasta áreas limitadas con riesgos de caída. Algo interesante es la destrucción de elementos del escenario, que van desde paredes, muebles, suelo, vegetación. Algo que agrega más dramatismo y acción destructiva a cada enfrentamiento.



Cada grupo o facción, ya sea el grupo de los héroes o la liga de villanos contará con los mismos personajes de la historia original, los cuales mantendrán cada uno la singularidad que lo caracteriza, en total dispondremos de 20 peleadores desde el inicio. A cada uno de los personajes se les podrán colocar diferentes accesorios, los cuales podremos ganar como recompensa en el modo historia.



Los movimientos van desde los ataques normales, salto, dos comandos de singularidad (poderes con un solo botón), botón de carrera, bloqueo, ataques de compañero (hasta dos ataques repartidos entre los gatillos superiores); y finalmente ataques especiales, conocidos como 'Plus Ultra' y 'Ex Plus Ultra'; estos últimos se llegarán a realizar consumiendo una barra de combos debajo de la barra de puntos de vida de cada personaje.



MODOS DE JUEGO

Dentro de los modos de juego en los que podemos demostrar nuestra habilidad manejando nuestra singularidad son:



- Modo Historia, donde podremos recorrer cada uno de los principales eventos relatados en las ultimas 3 temporadas de la serie.



- Modo Misión, es el modo donde podremos elegir hasta 3 personajes y llevarlos a través de diferentes combates sobre caminos que en algunos casos se bifurcan, los cuales terminan en una misión final.



A lo largo de cada enfrentamiento, nuestro equipo de 3 personajes ganara cierta experiencia, la cual se verá reflejada a través de una barra de progreso. Lo particular de estas misiones es que contaran con reglas especiales dependiendo del enfrentamiento. La barra de vida de cada personaje se mantendrá a lo largo de las misiones, la cual podrá mejorarse mediante el uso de ítems.



Modo partida local y partida en línea, podremos medirnos contra otros jugadores ya sea en modo local o en partidas online, estas ultimas como ya es costumbre pueden jugarse tanto en partidas de clasificación como de exhibición.



GRÁFICOS

Los aspectos gráficos son algo ya común en este tipo de títulos, tomando en cuenta que el cel shading cae perfectamente en este tipo de títulos adaptados del anime al mundo 3D. Las secuencias y combates frenéticos brillan de color mediante paletas de colores muy animadas; así como el diseño e interfase del menú y opciones. Una de las ventajas del cel shading es que oculta muy bien los bordes poligonales, también el uso de sombras, contraste, brillos y destellos.



Estamos frente a un título de acción con explosiones por doquier, combates sobre las paredes, destrucción de escenarios con golpes y poderes llenos de elementos visuales muy coloridos que parecen extraídos de la serie de anime, a pesar de haber sido llevados al mundo 3D.



AUDIO Y SONIDO

Heroicas tonadas de guitarra y música pegajosa acompañan este título, de igual manera que las secuencias de la historia, se ven abrumadas por pistas épicas y dramáticas, las cuales complementan cada secuencia mostrada.

Cuenta con audio japonés, algo que ya es prácticamente un requisito obligatorio para un título basado en una serie de anime. De esta manera disfrutamos de las voces originales y podemos sentir que somos parte de la aventura televisada.

CONCLUSIÓN

'My Hero One´s Justice' explota cada elemento de la serie original, es un título hecho, sin duda, para quienes gustan de 'My Hero Academia'. Este titulo desarrolla de una manera interesante la historia principal, y a su vez brinda modos de combate versus y online que será la delicia de cualquier seguidor de la franquicia.



FICHA

- PLATAFORMA: PS4 , Xbox One, Nintendo Switch, PC

- DESARROLLADORA: Bandai Namco

- GÉNERO: Lucha

- DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

PUNTAJE: 8