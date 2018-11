'My Hero One's Justice' ya se encuentra disponible [VIDEO]

Bandai Namco anunció que My Hero One's Justice ya está disponible en Sudamérica para PS4, Xbox One, PC vía STEAM, y Nintendo Switch.



Basado en el popular manga de Shonen Jump y anime, 'My Hero One's Justice' permite a los jugadores vivir su sueño de ser héroes profesionales y armar equipos de tres personajes con sus estudiantes favoritos de 'UA', héroes profesionales y villanos que reflejan como los equipos se arman en el animé. Utilizando los 'Quirks' únicos de cada personaje o superpoderes, los jugadores podrán desatar ataques explosivos, y poderosos combos contra sus oponentes en su camino a la justicia. 'My Hero One's Justice' también incluye un modo historia lleno de momentos que definen a los personajes, un modo misión para ganar elementos de personalización, y un modo online que permitirá a los jugadores luchar con otras personas alrededor del mundo para convertirte en un héroe global.



“My Hero One's Justice ofrece un juego lleno de acción digna del manga de Shonen Jump y del anime, hacienda que estos personajes cobren vida como nunca antes.” dijo Randy Le, Associate Brand Manager en BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. “Los jugadores lo pasarán en grande eligiendo a sus personajes favoritos de una lista amplia de héroes y villanos para vivir sus sueños Plus Ultra.”



'My Hero One's Justice' ya se encuentra disponible en Sudamérica para PS4, Xbox One, PC vía STEAM, y Nintendo Switch.