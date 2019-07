'My Friend Pedro': Acción y disparos junto a un plátano [RESEÑA]

La historia que nos propone 'My Friend Pedro' en este videojuego es simple. Somos un sicario que está a las órdenes de un plátano parlante llamado 'Pedro'. De por sí, el argumento no es algo de que preocuparse, ya que sirve de excusa para disparar literalmente a todo lo que se mueva.

En primera instancia resulta muy divertido ver cómo 'Pedro' afirma ser nuestro amigo y hace que nos sintamos manipulados, pero conforme avanzamos en el desarrollo del título pierde algo de gracia y sentimos que avanzamos sin un peso argumental.

MECÁNICAS



'My Friend Pedro' se puede definir como un juego de plataformas de acción muy bien implementado. Durante todo nivel debemos acabar con la cantidad de enemigos que están muy bien ubicados. Para esto tenemos movimientos básicos: disparar, esquivar y saltar, y cuando saltemos, podemos impulsarnos con la pared y hacer movimientos muy alocados.

Además, podremos 'ralentizar el tiempo' (que vaya más lento) con una opción muy bien implementada y que nos ayudará en gran parte del juego para mejorar nuestra puntería, pero si no lo usamos, tampoco es que cambie mucho la dificultad.

Detalle interesante es el doble apuntado que podremos hacer cuando llevamos las dos armas. Puedes mantener apuntado a un solo rival y disparar libremente contra otro. Esta muy bien llevado y funciona bastante bien. Hay niveles que tienen varias formas de acabar con los enemigos, pero solo son formas iguales para situaciones diferentes. Podremos lanzar un cuchillo y matar a alguien, o hacer que explote este disparando a una especie de bombas.

Resulta interesante la correcta progresión en el diseño de niveles. Cada fase tiene una idea: sea saltar, usar un arma nueva, accionar switches, etc. Claro no es una guía exacta de cómo superar un nivel, pero es una forma muy amena de introducirte más en el juego. Aunque, los niveles lucen bastante simples aunque sin mucha vida. Y aunque estén diseñados de forma correcta, el arte del juego hace que pierda fuerza y por momentos pensaremos que nuestro personaje fue insertado en un lugar que no encaja con su realidad.

Incluso en la batalla con los jefes todo resulta muy sencillo. Todos siguen un patrón muy predecible y ninguno tiene ese enganche para volverse un villano memorable. Los jefes en este juego son obstáculos incómodos y nada más, cuando deberían ser el punto fuerte donde deberíamos probar todo lo aprendido.

CONCLUSIÓN



'My Friend Pedro' no es sencillo. Un solo descuido, una sola mala decisión puede hacer que perdamos ese medidor de combos y soltamos la oportunidad de acabar el nivel de la mejor manera. La historia puede ser corta, pero van a haber ocasiones que estaremos horas y horas intentando superar un nivel al máximo. Podremos estar ocupados por unas horas, ya que resulta muy entretenido, aunque con el paso del tiempo la mecánica de disparar llega a su tope muy pronto.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Nintendo. 'My Friend Pedro' pueden encontrarlo en la tienda Online de Nintendo Perú.



FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PC

• DESARROLLADORA: DeadToast Entertainment

• GÉNERO: Arcade, Plataformas, Acción

• DISTRIBUIDOR: Devolver Digital

• ​PUNTAJE: 8