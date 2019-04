'Mortal Kombat 11': ¿Se filtraron los últimos personajes del esperado título?

Estando ya a poco para el lanzamiento de 'Mortal Kombat 11' , las noticias y las novedades están a la orden día, al igual que las filtraciones.

Y si bien, aún hay algunos personajes que no han sido anunciados y completar de esta forma el elenco completo con el que llegará esta entrega el próximo 23 de abril, al parecer una nueva filtración, gracias a una aparente lista de trofeos del título, revelaría la identidad del resto de estos que aún faltan por anunciar. Si no desean saber quiénes son, es mejor que no sigan leyendo esta nota debido a los posibles 'spoilers', para que mantengan la expectativa al momento de su lanzamiento.

En total son tres los personajes que aún faltan por anunciar, tres son conocidos y uno debutará en esta entrega. De los conocidos tendríamos a la princesa de 'Edenia', 'Kitana', y la aprendiz de 'Sub-Zero', 'Frost'. Mientras que sobre el personaje que debutaría en esta entrega sería 'Kollector', un guerrero de cuatro grandes brazos.

De esta forma, y con estos posibles personajes, se estaría completando el elenco inicial de 'Mortal Kombat 11' de 24 personajes.

'Mortal Kombat 11' llegará el próximo 23 de abril en PS4, Xbox One, Switch y PC.