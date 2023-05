Como continuación de la emocionante y adrenalinica entrega de la saga ‘Monster Energy Supercross ′, llega ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′, franquicia que vió la luz durante la primera mitad del año 2018 gracias al trabajo de la desarrollara italiana Milestone, responsable de títulos enfocados en la velocidad, como lo son las sagas ‘Moto GP′, ‘Ride′ y el emocionante ‘Hot Wheels Unleashed′.

El título de Milestone llega tanto a la generación pasada y actual de consolas, como tambiéj a PC.

ENERGÍA

Esta sexta entrega de esta singular franquicia sumergida en el emocionante mundo del sudor, lodo y emoción en carreras de Motocross, no solo lleva la marca de la bebida energética Monter Energy Drink, sino también de un gran número de licencias de marcas reconocidas dentro del mundo del Motocross.

Desarrollada y Producida nuevamente por el equipo de Milestone y lanzada para las plataformas de actual y pasada generación tanto para consolas como para PC, ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′ simula enteramente el campeonato Monster Energy AMA Supercross 2022 (American Motorcyclist Association), llevado a cabo en el Daytona International Speedway de Florida, Estados Unidos.

RODANDO

‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′ se nos presenta como un título que ha aprendido del camino de sus entregas anteriores con respecto a sus mecánicas de juego y sistema de manejo de las motos, pasando desde el uso de los controles, acrobacias, curvas, saltos y físicas dentro de un terreno repleto de lodo.

Dentro de la experiencia de la PlayStatrion 5 se puede disfrutar enteramente de la resistencia que ejercen los gatillos adaptativos a la hora de acelerar o frenar la motocicleta. También las luces led del control ‘DualSense′, el cual permite visualizar nuestro nivel de torque dentro de cada movimiento, pasando de verde a rojo, aportando un complemento que si bien es cierto no altera la percepción del juego. Visualmente se agradece que se haya incluido.

Dentro de las mecánicas y opciones de juego, nos encontramos frente a un título que bebe mucho de los títulos árcade. Desde las interfaces de juego, hasta la sensación del sistema de juego que en muchos casos es simple e intuitiva. Desde la aceleración, el freno, el embrague y el balance del piloto, el equipo de Milestone busca dejar un poco la experiencia de simulación y enfocarse más en movimientos y situaciones más osadas y cargadas de acción.

DIVERTIDO Y A TU ESTILO

Sin dudas ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′ es un título que se enfoca más en la diversión que en la competitividad, aun sin dejar de lado una gran cantidad de capas de personalización y gestión de atributos de cada piloto.

Dentro de las opciones de juego, podremos dividirlas entre la personalización y gestión de nuestro piloto, las opciones de carrera y el apartado multijugador.

Para quienes no han tenido la oportunidad de pisar el acelerador dentro de este título, ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′ nos presenta diferentes modos de entrenamiento los cuales se encuentran a cargo de Jeremy McGrath, legendario piloto, ganmador de cuatro campeonatos de Supercross de manera consecutiva, así como también ganador indiscutible de varios campeonatos dentro de los míticos X Games. Sinceramente Jeremy McGrath representa ser toda una institución dentro del mundo de la Supercross.

Dentro de estas fases de entrenamiento podremos aprender todo lo necesario para poder disputar del campeonato Mundial de Supercross.

‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′ es un título que presenta diversas opciones desde la personalización de nuestro piloto, desde su nombre, apellido y sobrenombres, también su número, casco, motocicletas y calcomanías. Muchas de estas pueden ser diseñadas y cargadas directamente al juego, mediante un pen drive.

Dentro del modo ‘Rhythm Attack′ vamos a poder desafiar a un contendiente en carreras a línea recta, sin duda que en esta entrega se nos presentan mecánicas de juego más versátiles y variadas que no solo dependerán del modo carrera.

Con respecto al modo ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′ presenta un modo en línea que permite diversos modos de clasificatorias a modo de torneos, lo cual permitirá partidas más reñidas y repletas de adrenalina y velocidad.

EN PANTALLA

El apartado grafico dentro del título de Milestone presenta buen nivel de fluidez dentro del entorno gráfico, así como también soporte HDR.

Con respecto a los efectos del lodo, tierra y fiscas, el titulo presenta buenos niveles de realismo, aunque dejo un poco de lado las animaciones del piloto al momento de los choques o caídas de la moto. Los cuales denotan carencia de fluidez en los movimientos de inercia.

La música y efectos son muy buenos y realistas, resaltando el estruendo de los motores y el paso por el terreno lodoso, aunque si se extrañan algunas licencias para la música. Ya que todas las pistas si bien van acorde con la acción, hacen falta algunas pistas cantadas o la participación de narradores.

CONCLUSIÓN

‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′ es un título para fanáticos dentro del mundo del Supercross, que deja las puertas bien abiertas para aquellos jugadores que incursiones por primera vez en la adrenalina de las carreras de motos y saltos con acrobacias.

Un título que presenta tutoriales para los novatos y una curva de dificultad bien marcada en sus tres niveles de dificultades. Lo cual lo hace un título bien accesible. Un sistema de juego con estilos de árcade que reduce todo a la habilidad del jugador más que en el cambio de botones y un apartado en línea estable y que extiende las horas de diversión considerablemente. También incluye buenos niveles de personalización lo cual permite llevar el nombre del jugador en la espalda, un interesante modo de edición de cascos y pegatinas. Motocicletas licenciadas y un amplio mix de elementos que convierten a esta nueva entrega en una buena opción de juego para los fanáticos y no tan fanáticos del mundo de las motos y el barro.

El análisis de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′ fue desarrollado gracias a una copia digital del título para PlayStation 5 enviada por Milestone.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S

• DESARROLLADORA: Milestone

• GÉNERO: Deporte, Arcade

• DISTRIBUIDOR: Milestone

• PUNTAJE: 8

Tráiler de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′