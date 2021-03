En el terreno de los deportes tuerca, el supercross es una de esas disciplinas con una audiencia sumamente específica, como lo es el motociclismo, y el desarrollador Milestone con una gran experiencia en este género como lo es la franquicia ‘MXGP’ trae ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4′.

MEJORAS

En términos del juego, esta entrega innova en el modo ‘Carrera’, el cual va de la mano de un sistema de progresión basado en puntos de experiencia para ser usados en un árbol de habilidades; dichos puntos se obtienen conforme se sube de nivel. De esta forma el personaje del jugador escalará tanto en posiciones dentro del campeonato y en categorías de cilindraje de motocicleta.

‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4′ ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Esta modalidad ofrece un circuito de práctica que otorga puntos, sin embargo su sistema de recompensa es severo y puede convertirse en un elemento de frustración puesto que los puntos de experiencia se promedian con los errores y dichas prácticas son tan finas como la habilidad del jugador lo permita, de tal forma que solo es posible repetirlas siempre y cuando se obtengan los puntos necesarios.

VARIEDAD

Por otro lado, el juego es generoso en cuanto a su contenido, se podría dividir entre modalidades, para un jugador y multijugador. En la primera tendremos el modo ‘Carrera’, antes mencionada; el cual contiene una carrera rápida y carrera por tiempo (‘time attack’); ‘Campeonato’, que repasa las fechas y circuitos oficiales así como una opción para crear un campeonato de un solo jugador. También incluye la opción de complejo (‘compound’) en la cual es posible recorrer un trazo de alguno de los estadios y que están divididos por el cilindraje.

‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4′ ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

La modalidad multijugador permite jugar en línea con otros jugadores. Existe un editor de circuitos y una opción de personalización del personaje de la carrera dentro de la arista de creación (‘create’). Finalmente, en la opción de ‘extras’ hay una serie de tutoriales y una tienda virtual.

DETALLES TÉCNICOS

El juego es capaz de correr a sesenta cuadros por segundo y a la calidad respecto a una consola de nueva generación, no presenta errores técnicos como ‘glitches’ y/o ‘bugs’ en su reproducción. Sin embargo, el juego solo se encuentra en inglés, esperemos que sea temporal.

En términos de jugabilidad, el control es irregular respecto a la inclinación que se le imprima al vehículo con los controles direccionales que a su vez funcionan para que los giros sean más cerrados, lo que puede ser la diferencia en una curva concurrida por los contrincantes.

‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4′ ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

A TENER PRESENTE

Sin embargo, en su búsqueda de emulación de realidad, controlar nuestra motocicleta puede resultar en un ejercicio caprichoso y con una curva de aprendizaje complicada. Hay que admitir que es divertido saltar, acelerar, el sentimiento de satisfacción que se obtiene después de tomar una curva con derrape solo se ve opacado por la facilidad con la que se puede perder el control del vehículo porque la inclinación del avatar no era la indicada; derrapones en curvas que hacen que el personaje caiga de la moto.

CONCLUSIÓN

La experiencia es ambivalente y se convierte en otro juego de nicho para quienes son seguidores del deporte y particularmente esta disciplina o quienes siguen la serie anualmente. Aunque, como siempre se menciona en este espacio y por un servidor: el desafío es lo que impulsa la diversión, por lo tanto, esta podría ser una buena opción para refrendar dicha premisa.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia para Xbox One de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4’ enviada por Milestone.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Milestone

• GÉNERO: Carreras

• DISTRIBUIDOR: Milestone

• PUNTAJE: 7

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de lanzamiento de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4′