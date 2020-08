Hablar de franquicias de robots en el mundo del anime y manga podría tomar mucho tiempo, pero es innegable que hay algunas que si son emblemáticas, como lo es ‘Mobile Suit Gundam'. Pero ahora, toca el turno de analizar ‘Mobile Suit Gundam vs. Maxiboost ON’, videojuego que salió en los arcades nipones y que ahora Bandai Namco lo trae a occidente.

A LOS CONTROLES

‘Mobile Suit Gundam vs. Maxiboost ON’ es un título de acción, en el que controlando uno de estos clásicos robots o ‘mechas’, tendremos que hacer frente a otros en partidas de dos contra dos en una arena o lugar definido. Dicho esto, la fórmula resulta muy similar a otros juegos de la franquicia, incluido ’Gundam Versus’.

ESTILOS

Pasando a los combates, estos gozarán de tres estilos muy definidos:

* ‘Fighting Burst’ (‘F Burst’): este incrementa la movilidad y las propiedades para los ataques cuerpo a cuerpo, además de permitirnos cancelar ataques de disparos con armas de corta distancia.

* ‘Shooting Burst’ (‘S Burst’): este modo aumenta el rango, el daño y el tiempo de recarga de las armas a distancia. Además, todo ataque de larga distancia podrá ser cancelado con otro similar o un ‘Burst Attack’, y los tiempos de carga podrán reducirse.

* ‘Extend Burst’ (‘E Burst’): Mejora la defensa, podremos reducir el tiempo de carga para los ataques cargados y mejorar la movilidad de nuestra unidad de combate.

El punto aquí es que si bien tendremos una variedad de ataques a distancia y cuerpo a cuerpo, cada ‘Gundam’ posee diferentes ataques, los cuales podremos asignar a los botones, así como a sus diversas combinaciones. Todo esto, aunque parezca algo simple nos llevará algo de tiempo para acostumbrarnos a los controles.

‘Mobile Suit Gundam vs. Maxiboost ON´ ya se encuentra disponible para PlayStation 4 .

A LUCHAR

Cada batalla tiene un medidor de despliegue, y cada traje móvil tiene un costo determinado y como es obvio, las unidades más costosas son las más fuertes. Además, hay más opciones en cada partida, pero esta configuración básica se aplica para todos los modos del juego, ya sea para partidas en solitario o en línea, aunque estas últimas deben mejorar ya que hay muchas desconexiones y problemas.

Otros detalles interesantes que podemos encontrar en el desarrollo de los combates es la presencia de enemigos gigantes los cuales funcionan como ‘jefes’, y aunque esto es un buen cambio para el ritmo de juego algo que les juega en contra es eso, su gran tamaño. ¿El motivo?, hace que el manejo de la cámara se convierta en un dolor de cabeza.

‘Mobile Suit Gundam vs. Maxiboost ON´ ya se encuentra disponible para PlayStation 4 .

Por otro lado, tenemos también otras opciones como el ‘Maxi Boost Missions', una serie de tableros los cuales contienen diferentes misiones (batallas estándar, derribar objetivos o luchar contra jefes).

¿Y LA HISTORIA?

‘Mobile Suit Gundam vs. Maxiboost ON’ está planteado en batallas de forma directa y no encontraremos ningún tipo de estructura narrativa; es decir, no habrá historia. Aquí todo se resume en luchar en los diversos escenarios, esto con la finalidad de ganar créditos para usarlos en la compra de diversos elementos estéticos, títulos, emblemas, u opciones de personalización.

DETALLES

Luego de varias horas de haber jugado lo nuevo de Bandai Namco debo decir que lo mejor que ofrece el título es el gran listado de robots o ‘mechas’, 183 en total y que reflejan de forma clara todo el paso de la historia de tres décadas de la franquicia, los cuales además logran sentirse únicos. La mayoría de estos son para elcombate cuerpo a cuerpo como el ‘Burning Gundam de Mobile G Fighter', aunque si preferimos los ataques a distancia, tenemos los ‘Dynames de Gundam 00′.

‘Mobile Suit Gundam vs. Maxiboost ON´ ya se encuentra disponible para PlayStation 4 .

CONCLUSIÓN

‘Mobile Suit Gundam vs. Maxiboost ON’ es un título que apunta de forma clara a los fanáticos de la franquicia, aunque también los que gusten de una buena tanto en solitario como en línea. Sus mecánicas son sólidas, aunque pecan en su simpleza para el combate. Detalles aparte, el apartado gráfico cumple de forma correcta para los mechas pero los escenarios se ven planos por momentos y no llegan destacar.

El análisis de ‘Mobile Suit Gundam vs. Maxiboost ON’ fue desarrollado gracias a una copia para PlayStation 4 enviada por Bandai Namco.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4

• DESARROLLADORA: Bandai Namco

• GÉNERO: Acción, Lucha, 3D

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 7.5

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de ‘Mobile Suit Gundam vs. Maxiboost ON’

TE PUEDE INTERESAR