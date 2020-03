Hace varios años llegó la primera entrega de ‘MLB THE SHOW’ a PlayStation 2, título desarrollado por SCE San Diego Studio y que a la fecha ha mostrado en cada entrega una clara evolución, haciendo que esta franquicia sea uno de los mejores simuladores deportivos en las consolas de Sony y dejando en el baúl de los recuerdos otras franquicias como ‘Major League Baseball’ de 2K Games y la ‘MVP Baseball’ de EA Sports.

‘PLAY BALL’

De entre las novedades de ‘MLB THE SHOW 20’, tenemos el modo ‘Franchise’ (‘Franquicia’), al cual le han destinado un mayor trabajo. Y es que aquí, los gamers podremos modificar o cambiar los nombres y re ubicar los equipos, ya sea reemplazando un equipo de la ‘MLB’ o los treinta si es que lo deseamos. Eso sí, si deseamos jugar con un equipo de la actual temporada no podremos cambiarle el nombre o reubicarlo hasta la primera fase de la temporada baja.

‘MLB THE SHOW 20’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado en exclusiva para PS4 y PS4 Pro en formato físico y digital.

Entre las grandes novedades de esta nueva entrega destaca la modalidad ‘Showdown’ en ‘Diamond Dynasty’. Aquí, se comienza asignando en diez rondas a jugadores que recientemente han sido promocionados para participar en una liga y que podremos elegir para nuestro equipo (‘Draft’), como también ciertas ventajas con las que podremos mejorar las capacidades de nuestro juego en el campo como el ‘Jump Start’ por ejemplo.

Otra de las novedades que llega a ‘MLB The Show 20’ es la llegada de liga menor en su totalidad. Gracias a un acuerdo entre Sony Interactive Entertainment y Minor League Baseball, todos los jugadores reales de esta liga estarán presentes en el juego y por ende disponibles para que todos los gamers puedan acceder a ellos. Esto es una interesante opción, ya que en entregas previas podíamos encontrar equipos oficiales de ligas menores, pero no todos los jugadores estaban presentes y se completaban los equipos con avatares genéricos.

A CREAR Y JUGAR

Otra modalidad de juego es el ‘Road To the Show’, en el cual deberemos crear nuestro personajes y asignarle diversas características de juego, como posición en el campo y preferencia al batear entre otras, pero en realidad este modo no ha tenido mayor variante y básicamente es lo mismo del año pasado, salvo que ahora las ventajas se han planteado como un árbol de habilidades, muy al estilo de un juego de rol.

Aquí habrá que tener presente las relaciones con otros jugadores, ya que esto puede tener un mayor o menor efecto en las diversas situaciones de un partido. Fuera de esto, están las tres opciones de poder jugar esta modalidad, la primera es el modo estándar, en el que controlas al equipo de forma resumida en cada entrada; la segunda es solo controlando a tu jugador en el campo o al bate en todo un partido, y la tercera será solo deberemos lidiar con momentos determinados en el partido que estamos jugando.

NIVEL GRÁFICO Y SONORO

CE San Diego Studio ha logrado optimizar esta entrega y pulirlo a tal punto que podríamos decir que luce sorprendente. Es más, podríamos decir que ‘MLB The Show 20’ podría ser un título de PlayStation 5 gracias al trabajo desarrollado con los detalles en los estadios, accesorios para cada uno de los jugadores, los fanáticos en las tribunas y que poseen movimientos independientes, los rostros de los peloteros y mucho más. Además, hubieron algunas modificaciones con relación al manejo de cámara para una mejor sensación de juego. Y con relación al apartado sonoro, solo podemos decir que es increíble y hará sentir a todo gamer que está en el mismo estadio, esto fuera de los efectos climáticos.

CONCLUSIÓN

‘MLB The Show 20’ es básicamente el mismo juego que vimos el año pasado, pero mejorado y pulido, mucho más optimizado en donde cualquier experiencia en un partido supera a todo lo antes visto. Las modalidades se enfocan en el modo en línea para jugar entre amigos y con rivales al azar. El apartado gráfico es muy bueno, y en una PS4 Pro mejor aún, aunque hay que mencionar que hay ciertas microtransacciones que si bien permiten comprar cartas que proporcionan jugadores o ítems para usar en diferentes modos con dinero real o ganando partidos, o entrar al mercado y vender diversos contenidos adquiridos en el juego, aunque esto haga que sea un poco lento al momento de comenzar a jugar.

Este análisis fue desarrollado en un PS4 Pro gracias a una copia del juego enviada por Sony Interactive Entertainment.

