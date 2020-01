El próximo mes de marzo se pondrá a la venta el nuevo ‘MLB The Show 20’, título que Sony y San Diego Studios se encuentran desarrollando. Y por tal motivo, esta semana han publicado un tráiler con diversas escenas del videojuego.

‘MLB The Show 20’ contará con la presencia de leyendas de este deporte como Gary Sheffield, John Franco, Shane Victorino, David Ortiz y Mariano Rivera junto a nuevas mecánicas. Pero esto no es todo, ya que tendremos nuevas animaciones, además de un sistema de ventajas.

Además, ‘MLB The Show 20’ contará con una mejora en su interfaz para la modalidad ‘Road to the Show’, minijuegos y otros detalles más.

‘MLB The Show 20’ saldrá a la venta el próximo 17 de marzo para PS4.