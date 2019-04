'MLB the Show 19': Las grandes ligas llegan a PlayStation 4 [RESEÑA]

El béisbol es un deporte mundialmente popular y que levante pasiones en casi todo el mundo, es por esto que ahora, nos ponemos el guante y gorra, tomamos el bate y salimos dispuestos a darle de lleno a la bola para sacarla del campo y marcar algunos cuadrángulares con la última novedad de este deporte, de la mano de 'MLB The Show 19' , el nuevo título de la saga de Sony el cual llega con muy interesantes novedades.

Pero antes de empezar a darle a la pelota o comenzar a jugar, es necesario pasar por un tutorial en cada posición, esto con el fín de poder configurar cada apartado del juego, combinando de forma correcta el uso de botones y sticks si es que lo deseamos.

Como es de esperar, siendo una entrega anual, se espera que 'MLB The Show 19', título desarrollado por Sony San Diego, tenga diversos detalles y novedades que salten a la vista desde el inicio, fuera del uso del "copiar / pegar" en varios aspectos lo cual es comprensible. Fuera de esto, esta entrega nos demuestra que quiere darle en el gusto a todo el público desde el primer momento, ya que si comparamos esta entrega con la previa, notaremos como las mejoras son visibles, esto gracias a diversas funciones que le dan al título un muy buen grado de personalidad.

A LA CANCHA

Saltando al campo de juego, y dejando de lado modos de juego como 'juego rápido' o el 'multijugador', entramos de lleno al modo más curioso y trabajado, 'Road to the Show'. Esta modalidad, la cual ya es conocida de años previos, nos permitirá crear a nuestro jugador desde sus inicios, lugar de nacimiento y entrenamientos. Esto para que luego tengamos grandes momentos deportivos, conversaciones con agentes, toma de decisiones y demás, pasando de las ligas menores a las ligas mayores. Todo esto, y las respuestas que seleccionemos, mejorarán nuestra personalidad, y al subir de nivel podremos desbloquear diversas habilidades que harán de nuestro personaje un gran jugador gracias a diversos minijuegos de ejercicios físicos y de habilidad.

Además, podremos ver los partidos en forma simulada para no perdernos de ningún detalle gracias a las estadísticas y resultados en tiempo real, aunque si lo deseamos podremos avanzar en la historia y subir nuestro nivel de una forma más rápida. Si lo deseamos, podremos intervenir en el partido con sólo pulsar un botón cuando lo deseemos o jugar todo el partido desde la primera entrada hasta el final del partido; o jugar sólo cuando nos toque batear, lanzar si somos 'Pitcher' o si somos jugador de campo. Esto último puede ser cómodo al inicio, pero conforme se avanza en el título hace que se pierda la sorpresa.

Otro detalle importante en 'MLB The Show 19', y que a Sony San Diego no se le ha escapado, es el muy buen nivel de personalización que podremos tener al momento de crear a nuestro jugador, ya que podremos editar todo tipo de detalles, desde cascos, gorras, rodilleras o hasta las animaciones al correr, andar, hacer 'swing', o incluso las animaciones o reacciones, y cómo no, nuestra celebración. Todo planeado y desarrollado de gran manera llegando incluso al haber grabado con voz real más de 4.800 nombres y apellidos, esto para usarlos en los jugadores que hemos creado o usar nuestra propia música en MP3 con una llave USB y escucharlas en los parlantes del estadio por ejemplo. Y por si todo esto no bastase, podremos personalizar con total libertad la cámara cuando juguemos en la posición en que nos encontremos, ya que tendremos seis.

En lo referente al apartado gráfico, 'MLB The Show 19' no está nada mal, y es que el título nos ofrece animaciones muy bien trabajadas, las cuales llegan al nivel de poder considerarlas fotorrealistas, aunque en otros aspectos, el título pudo haber sido mejor desarrollado ya que contrastan con el resultado final. Y es que ver una gran animación, con un gran diseño, pero con un césped con texturas en baja hace que más de uno se pregunte, ¿qué pasó?. Y por otro lado, se pudo apreciar modelados mejor creados que otros.

MODOS DE JUEGO



'MLB The Show 19' ofrece una gran variedad de modos de juego, muy aparte del ya mencionado 'Road to the Show'. Y es que aparte de este tendremos la tienda online, recompensas, eventos diarios, eventos semanales, el nuevo modo 'Moments' (momentos históricos en la historia del béisbol), incluso podremos jugarlos y cambiar la historia, ligas mayores, minijuegos de hasta ocho jugadores en un concurso de 'Home Runs', y el 'Retro Mode', un modo donde la jugabilidad cambia a la de los primeros videojuegos.

'MLB the Show 19' es una gran sorpresa, un título que se supera así mismo, ofreciendo una gran variedad de juego, y aunque se nos están pasando una serie de detalles a comentar, estamos seguros que si el béisbol fuese un deporte con mayor importancia en nuestro país lo más seguro es que este título o franquicia tendría un mayor valor. Con esto, no le vamos a cambiar el gusto a todos los peruanos, pero es indudable el buen trabajo de Sony San Diego en 'MLB the Show 19' marcando un buen 'Home Run'.



FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA: PlayStation 4

DESARROLLADORA: San Diego

GÉNERO: Deporte

DISTRIBUIDOR: PlayStation

​PUNTAJE: 8.5