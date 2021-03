Tal y como estaba previsto, Square Enix desarrolló su evento en línea ‘Square Enix Presents’, una transmisión en la que la compañía nipona presentó diversos proyectos que se estarán lanzando a futuro, incluídos una gran cantidad de tráilers.

Y si es que te lo perdiste, aquí te traemos un resumen de los principales anuncios:

‘OUTRIDERS’

El próximo lanzamiento de Square Enix y la desarrolladora People Can Fly estará llegando el 1 de abril, y para seguir manteninendo la expectativa por todo lo alto, este título se dejó en un nuevo tráiler mostrando el tipo de acción que podremos experimentar.

Pero eso no es todo, ya que además este título contó con un segundo tráier el cual mostraba sus mecánicas de juego y las diversas clases de personajes que podremos usar en el título, incluído el árbol de habilidades de cada una.

‘Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy’

Si bien este anuncio ya se había filtrado de forma anticipada, su presentación en el ‘Square Enix Presents’ sirvió para confirmar su existencia. Una colección que incluye los tres juegos de la nueva trilogía, sus contenidos descargables y lo mejor es que ya se puede comprar desde el día de hoy en las tiendas virtuales de cada plataforma.

‘Just Cause Mobile’

El hecho de que las compañías deseen llevar sus franquicias al mundo de los móviles y celulares no es ninguna novedad, y Square Enix también lo hará con ‘Just Cause Mobile’. La compañía japonesa presentó un tráiler de este título confirmando que llegará próximamente.

‘Hitman Sniper Assassins’

Otra de las franquicias que también llegará a los teléfonos celulares será la del ‘Agente 47’, ya que se anunció ‘Hitman Sniper Assassins’, un título multijugador que saldrá este año.

‘Marvel´s Avengers’

Tal y como ya se sabía, ‘Marvel´s Avengers’ contaría con una actualización para la nueva generación, la cual ya se encuentra dispoible y que llega con mejoras las cuales se pueden apreciar en el primer video. Aquellos que cuenten con el juego en PlayStation 4 o Xbox One podrán actualizar el título sin costo alguno.

Pero además de esto se ha revelado que la próxima expansión tendrá la presencia de ‘Black Panther’ y se llamará ‘War for Wakanda’. Aún no se reveló la fecha de lanzamiento de esta.

‘Life is Strange: True Colors’

Una de las franquicias que poco a poco ha gustado en la comunidad gamer es ‘Life is Strange’, y de esta misma se anunció su próxima entrega, ‘Life is Strange: True Colors’, la cual contará con un nuevo personaje, ‘Alex Chen’, quien tendrá el poder de manipular y sentir las emociones de otras personas. El título se lanzará el 10 de setiembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series One, Xbox Series X|S y PC.

‘Project Athia’ / ‘Forspoken’

Luego de mucho tiempo, y con cambio de nombre, Square Enix reveló los primeros detalles de ‘Project Athia’, o mejor dicho ‘Forspoken’. Este será el nuevo nombre de este título que saldrá el 2022 en exclusiva para PlayStation 5 en consolas y PC.

