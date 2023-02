Para los amantes y quienes disfrutan de los fierros y deportes de velocidad llegan muy buenas noticias, ya que Milestone ha reelado un nuevo tráiler de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′.

En este nuevo material, todos podrán disfrutar y ver como la libertado y diversión son las estrellas de este nuevo video, fuera de los gamers podrán recorrer el nuevo ‘Supercross Park’, un enorme entorno de juego libre que se puede disfrutar en solitario o con los amigos, el cual contará con cinco zonas diferentes con enormes saltos, pistas originales y mucho más por explorar.

Pero es no es todo, ya que además Jeremy McGrath, el mismísimo ‘Rey del Supercross’, será el entrenador personal de los jugadores y organizará múltiples misiones para llevar más allá de sus límites tanto a los novatos como a los pilotos experimentados.

Y como plus a todo esto, un nuevo modo de juego animará la diversión con los amigos: ‘Rhythm Attack’, en el que los jugadores competirán en carreras rápidas 1 contra 1 en un tramo recto. Sin curvas y sin segundas oportunidades, este nuevo juego cara a cara en el modo de pantalla dividida está diseñado para involucrar a todos los jugadores en nombre de la velocidad pura.

‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′ estará disponible en todo el mundo el 9 de marzo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC y Steam.

Nuevo tráiler de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′