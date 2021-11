Todos los gamers y fanáticos del motocross podrán volver a disfrutar de su deporte favorito muy pronto, y es que la desarrolladora Milestone y Feld Entertainment han anunciado el lanzamiento de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5′.

Entre las novedades que podremos encontrar en esta entrega será un renovado ‘Modo Carrera’, en el que todos los gamers podrán empezar como amateurs en la clase 250SX Futures para tratar de llegar a convertirse en profesionales. Además, este modo de juego introduce en exclusiva el sistema ‘Forma del Piloto’, mediante el cual veremos como las caídas y lesiones afectarán a los pilotos.

Pero esto no es todo, ya que tendremos también el ‘Editor de Pistas’, el cual permitirá crear diversos circuitos, esto sin dejar de lado el ‘Modo Multijugador’, el cual contará con un emparejamiento de jugadores (‘matchmaking’) intergeneracional y el ‘Modo Pantalla Dividida’.

‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5′. saldrá el 17 de marzo del próximo año para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC, a través de Steam.

Nuevo tráiler de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5′