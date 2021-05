Formar parte de un grupo peculiar de personajes y vivir singulares aventuras en búsqueda de restaurar la paz en un mundo de ‘Miitopia’, azotado por un poderoso y siniestro ‘Archimago’, es la propuesta que nos trae el título de ‘Miitopia’ para la Nintendo Switch.

UN ‘Mii’

Para quienes no lo recordamos, un ‘Mii’ es un avatar propio de las consolas de Nintendo, el cual podremos editar a nuestra imagen y semejanza a modo de representarnos en diferentes títulos, aventuras y hasta en aplicativos móviles. Vimos a los singulares y carismáticos ‘Miis’ en títulos como ‘Super Smash Bros Ultimate’, ‘Super Mario Kart 8’ y títulos como ‘Animal Crossing’ e inclusive las propias cuentas de Nintendo.

‘Miitopia’ regresa a Nintendo Switch luego de haber tenido una versión para la 3DS.

En esta oportunidad regresa el titulo de ‘Miitopia’ a la consola hibrida de Nintendo; ya que este se lanzó inicialmente para la consola portátil Nintendo 3DS en el año 2017, y esta es una versión remasterizada que repite la formula original de vivir una simpática aventura dentro de un universo repleto de nuestros propios avatares.

DE AVENTURAS

Combatir contra seres fantásticos desde duendes, ogros, y más será solo el principio, pues debemos dar caza al maligno ‘Archimago’, quien les ha robado los rostros a los afligidos habitantes del reino y hacer que los devuelva. Además, por si esto no fuera poco, este nada gentil antagonista le ha puesto los rostros robados a los monstruos y criaturas que ahora buscan hacerse con el control del reino.

LO PRIMERO

Al iniciar la aventura crearemos a nuestro ‘Mii’ protagonista, el cual podremos importar de nuestra propia cuenta de la Nintendo Switch, luego elegir entre cada uno de los seis oficios disponibles, los cuales son ‘Guerrero’, ‘Mago’, ‘Clérigo’, ‘Ladrón’, ‘Cantante’ y ‘Chef’. Cada uno con sus armas y equipamiento propio, también algunas cualidades o actitudes que nos servirán a lo largo de la aventura y para compenetrarse entre miembros de un mismo equipo.

‘Miitopia’ se nos presenta como un título del género rol, con un sistema de batalla por turnos y secuencias de cámara lateral y diseño en tres dimensiones, con una historia simple y mecánicas ya vistas anteriormente en los clásicos juegos del género, pero con ese toque propio y desenfadado que manejan nuestros queridos ‘Mii’, y si bien este titulo no destaca por la capacidad de personalización de nuestros personajes, ya que podremos editarlos a nuestro gusto y vivir una magnifica experiencia dentro de una obra teatral.

Durante el ingreso de cada personaje a la aventura tendremos la posibilidad de crearlo desde cero (apariencia, oficio, etc.), así como también recibirlo de otros personajes a través de la red de la Switch o elegir entre uno prediseñado (no recomendado esto último para no arruinar la experiencia).

LAS REGLAS

Las mecánicas de juego son simples y muy intuitivas, con ese estilo grafico e interfases amigables a los que ya nos tiene acostumbrados Nintendo en sus títulos. Podremos recorrer el camino con nuestro grupo y elegir algunas bifurcaciones que tomar mientras avanzamos por el mapa del reino, también podremos descansar en posadas cada noche, donde podremos comer, comprar equipo, gastar algunos tickets en alguno que otro juego y también interactuar con nuestros compañeros, fortaleciendo más nuestros vínculos de amistad, los cuales ayudaran a lo largo de cada combate.

Detalles aparte, salir a la playa, ir al cine o inclusive tomar unas copas en un bar nos ayudaran a poder conocer mas a nuestros compañeros y fortalecer mas los lazos de amistad, lo cual se medirá por niveles, así aprenderán habilidades propias ya sea para dar aliento, defender o prevenir de posibles ataques.

GRÁFICA Y SONIDO

Frente al apartado grafico este gozo de bellos diseños, que van desde los simpáticos y expresivos ‘Miis’ hasta los paisajes, destellos, iluminaciones y demás objetos en pantalla. El apartado sonoro rinda alguna que otra sorpresa con tonadas épicas y algunas marchas solemnes de época, tomando en cuenta que los ‘Miis’ tienen un idioma propio podremos también escucharlos hablar por ahí.

CONCLUSIÓN

Un titulo con una propuesta fresca, entretenida y personalizable. Gran parte lo pone la imaginación del jugador al plasmar a cada ´personaje y asignar los roles dentro de una aventura simple pero entretenida y vivaz. Recomendado si eres fan de los títulos de rol o no, al igual de los simpáticos ‘Mii’.

El anáisis de ‘Miitopia’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Nintendo para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Nintendo

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 8

Tráiler de ‘Miitopia’