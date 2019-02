'Metro Exodus': Un increíble título posapocalíptico y de supervivencia [RESEÑA]

Hemos regresado al mundo posapocalíptico de 'Metro Exodus' , juego basado en las novelas de Dmitry Glukhovsky, que llega con un mundo abierto más que desafiante y que, salvo algunos detalles, ha dejado una muy buena impresión.

Pero antes que nada, si no han jugado ningún título previo de la saga 'Metro' no se preocupen, ya que no será indispensable para entender la trama de 'Metro Exodus'. Tan solo al empezar, se nos pondrá al día con todas las situaciones y hechos previos, sobre la guerra nuclear que arrasó con casi toda la humanidad, quedando ahora solo unas 50 mil personas vivas en todo el mundo, o eso es lo que creen los protagonistas.

En 'Metro Exodus', volveremos a tomar el rol de 'Artyom', quien se mantiene firme en no creer que son los únicos en el mundo y que la vida es posible afuera de los túneles del metro de Moscú en donde sobreviven los supervivientes. El sueño de 'Artyom' es el de salir al exterior y poder apreciar el mundo, además de encontrar a más sobrevivientes. Y bueno, como dice el refrán, quien persiste lo consigue, por que podremos ver cómo sus ideas se vuelven realidad.

Es así que 'Artyom' junto a 'Anna', su mujer, y el resto de los 'espartanos' de su grupo, habiendo encontrado un tren llamado 'La Aurora', viajarán por las vías del tren por todo el país, descubriendo que tenían razón. Existen más personas que han sobrevivido, y del mismo modo pueden respirar aire fresco, pese a la gran radiación detectada en algunas partes y a los mutantes que la misma ha generado. Además, deberán enfrentar a los demonios y otras criaturas que podrían haber sido extraídas del mismo infierno.

Durante el desarrollo del videojuego, deberemos ir visitando diversos lugares del país. Esta es la excusa perfecta para disfrutar de mundos abiertos de gran trabajo y calidad gráfica, ya que realmente son descomunales, llegando a dar la impresión de estar jugando varios títulos en uno solo. Desde grandes y calurosos desiertos hasta helados nevados y bosques.

Durante estos recorridos, tendremos momentos de acción, exploración y calma, llegando a engranar y repartirse de manera correcta. Algunos de estos momentos llegarán más de la cuenta, en especial los que nos brindarán detalles de los compañeros de 'Artyom'.

Sobre las mecánicas y modos de juego, 'Metro Exodus' es un título de supervivencia más que de acción o disparos en primera persona. Este es un reto desde que lo comenzamos a jugar hasta el final. Nunca estaremos a salvo, a menos que seleccionemos el nivel más fácil. Esto lo comentamos debido a que los recursos que tendremos a nuestro alcance serán realmente limitados para fabricar botiquines, munición u otros objetos, y en especial nuestras armas, las cuales podrán sufrir daños o desgaste con el uso o el ambiente en el que nos encontremos.



Por otro lado, y como es obvio, la radiación ha generado lugares en los que es imposible respirar aire fresco, por lo que la única manera de respirar es con nuestra máscara de gas, la cual también se podrá desgastar o el cristal que la protege se podrá quebrar, afectando nuestra salud de forma directa, por lo que todo recurso será vital para la supervivencia. A esto, debo sumarle la cantidad de saqueadores, bandidos, mutantes, y cuanta criatura peligrosa habrá y que tan solo al vernos atacarán.

Hasta aquí tenemos un título que nos brinda una experiencia de juego increíble, pero que tiene ciertos detalles criticables, como por ejemplo, los grandes y descomunales mundos abiertos, que por su tamaño y la falta de pantallas de carga, obliga al sistema a demorar hasta dos minutos de carga en caso de haber muerto. Esto es comprensible debido a todo lo que podemos explorar en cada zona.

Con relación al tipo de misiones, en 'Metro Exodus' tendremos dos, las de la historia principal, que se encuentran muy bien planteadas y desarrolladas; y por el otro lado las misiones secundarias, en las que tendremos zonas para explorar con diferentes objetivos. Algunas misiones de este tipo son muy importantes tanto para la trama como para mejorar nuestros equipos, pero habrán otras que no aportarán nada más que satisfacer el deseo de exploración.

El apartado gráfico ofrece un bien nivel, con animaciones faciales bien recreadas, pero mejor aún son los diseños de las criaturas que nos encontremos. Todas gozan de un acabado realmente increíble, y esto se ve mejor cuando se abalanzan sobre nosotros, es en donde podremos apreciar sus rostro, dientes, gestos, etc.

En definitiva, 'Metro Exodus' es un gran título de supervivencia, que pese a los detalle a corregir con algunos updates o parches, se mantiene como una experiencia que todos merecen jugar, en especial si ya han jugado los títulos previos. Su apartado gráfico y sobre todo artístico son una auténtica maravilla.

FICHA TÉCNICA



PLATAFORMA: PS4 , Xbox One, PC

DESARROLLADORA: 4A Games

GÉNERO: Survival / Acción / FPS

DISTRIBUIDOR: Deep Silver

​PUNTAJE: 9

