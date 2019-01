¡Los mejores videojuegos del 2019! la lista que ningún gamer se puede perder [VIDEOS]

Comienza un nuevo año, y con este una nueva lista de videojuegos esperados ha surgido, incluyendo algunos que se han hecho esperar desde que la actual generación comenzó. Es por esto que, luego de 'God of War' , 'Red Dead Redemption 2' , 'Assassin’s Creed Odyssey' , 'Super Smash Bros. Ultimate' , 'Marvel’s Spider-Man' , 'Dragon Ball FighterZ' y muchos otros más, aquí compartimos una lista de lo que deseamos jugar este 2019.

Resident Evil 2 / 25 de enero PS4 / Xbox One / PC

Una de las obras maestras en el mundo de los videojuegos regresa en un remake que promete dejar la valla muy alta para otros títulos en todo el año.



Kingdom Hearts III / 25 de enero PS4 / Xbox One

Se tuvo que esperar más de una década para que luego de lo que fue la segunda entrega, podamos disfrutar del título de Disney y Square Enix, en el se han incluido aún más mundos en lo que es la supuesta última entrega de la franquicia de 'Sora', incluyendo 'Big Hero 6', 'Frozen' y 'Toy Story', entre otros.

Metro Exodus / 15 de febrero PS4 / Xbox One / PC

En el año 2010 llegó 'Metro 2033', título basado en las novelas postapocalípticas de Dmitry Glukhovsky las cuales nos ubican en el metro de Moscú. Ahora, en un mundo abierto, podremos explorar este fantástico universo y tratar de sobrevivir luego de la catástrofe nuclear.

Far Cry: New Dawn / 15 de febrero PS4 / Xbox One / PC

Anunciado en los The Game Awards 2018, el nuevo título de Ubisoft traerá grandes sorpresas. Diecisiete años después de una catástrofe nuclear a nivel global, 'Far Cry New Dawn' lleva a los jugadores a un 'Hope County', Montana. La vida ha empezado a emerger de entre el caos, pero los 'Sobrevivientes' enfrentarán una nueva amenaza: los sanguinarios 'Highwaymen' y sus líderes, las gemelas 'Mickey' y 'Lou'.

Anthem / 22 de febrero a PS4 / Xbox One / PC

El título de Electronic Arts y Bioware, enfocado en lo que es el género de rol y multijugador junto a una trama que promete ser de las mejores llegará a inicios de este año, luego de un largo desarrollo.



Devil May Cry 5 / 8 de marzo PS4 / Xbox One / PC

'Dante' y 'Nero' regresan en una nueva entrega la cual se desarrolla años luego de lo que fue 'Devil May Cry 2'. Una entrega que promete mucha acción, disparos y golpes a discreción al más puro estilo de su género, 'hack and slash'.

Tom Clancy’s The Division 2 / 15 de marzo / PS4 / Xbox One / PC

La primera entrega llegó en el año 2016, una nueva franquicia de Ubisoft que se basaba en el modo multijugador y la supervivencia mezclado esto con el combate táctico. Ahora llega su secuela, la cual promete lo mismo, pero mejor, y ahora en la ciudad de Washington.

Sekiro: Shadows Die Twice / 22 de marzo / PS4 / Xbox One / PC

El nuevo videojuego de los creadores de la saga 'Dark Souls' nos trasladará al Japón antiguo, en el que basado en la historia de una ninja que es dado por muerto tras perder un brazo, buscará venganza y rescatar a su líder en combates de gran nivel y verticalidad, acompañados de increíbles gráficos.

Mortal Kombat 11 / 23 de abril / PS4 / Xbox One / Switch / PC

Una nueva entrega de 'Mortal Kombat' fue anunciada hace poco, en los The Game Awards 2018. Esta nueva entrega promete un mayor grado de violencia llegando al uso de armas para el combate, en cierta forma o medida.

Days Gone / 26 de abril / PS4

Luego de casi tres año desde el que fue se anuncio en el E3 2016, 'Days Gone' es uno de los títulos más esperado para todo poseedor de una PS4. Su trama nos ubica en un mundo postapocalíptico, pero más al estilo de la película 'World War Z', con cientos de zombies y muchos otros peligros más, quienes nos harán la vida imposible mientras tratamos de sobrevivir.

RAGE 2 / 14 de mayo / PS4 / Xbox One / Switch / PC

​Se presentó durante el The Game Awards 2018, el título desarrollado por Avalanche Studios y Bethesda seguirá lo que es la línea del primer título, es decir la de un mundo abierto pero mucho más grande, con elementos de juego de rol, además de múltiples biomas, girocópteros en ascenso, destructivas y monstruosas camionetas, armas gigantes, el caos de Mutant Bash TV, un pandemonio de forma total.

Code Vein / En algún momento del 2019 / PS4 / Xbox One / PC

'Code Vein' promete no ser un juego más del montón; es más, el título de Bandai Namco ofrecerá una trama de lo más intrigante, digna del que podría ser una gran serie de animación japonesa, la cual además incluirá vampirismo, sangre a borbotones, mundo postapocalíptico, mientras exploraremos un mundo combatiendo diversos tipos de seres.

Gears of War 5 / En algún momento del 2019 / Xbox One / PC

La nueva entrega de la franquicia también se hará presente este año 2019, solo que esta vez su protagonista será una mujer, 'Kait Diaz', quien tratará de encontrar el origen de su familia y de los 'Locust', luego de lo que fue 'Gears of War 4'.

The Last of Us II / En algún momento del 2019 / PS4

Su anuncio fue en el 2016, y todo parece indicar que Naughty Dog nos traerá para este año la secuela del que fue uno de los mejores títulos en PS3. 'Ellie' y 'Joel' regresarán en una entrega con una trama más cruenta que la primera.

Además de esta lista de títulos, podemos mencionar otros más como 'Ace Combat 7: Skies Unknown', 'Death Stranding', 'In the Valley of Gods', entre otros más. Así que vayan preparándose que será un año con grandes lanzamientos.