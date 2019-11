‘MediEvil’, el clásico de PlayStation, vuelve a la vida 21 años después para PS4. A la nueva versión del título que nos conquistó a finales de los noventa le faltó algo de ambición para ser un trabajo óptimo. Tampoco podemos ser muy exigentes, teniendo en cuenta que Other Ocean Int., estudio encargado de esta entrega, quiso siempre mantener varios aspectos vistos en la entrega original, una de ellas el nivel de dificultad.

¿DIFÍCIL?

‘MediEvil’ para PlayStation 4 es un juego bastante complicado de superar. No al nivel de un ‘Dark Souls’, pero nos recuerda mucho a las épocas de antaño, cuando pasábamos horas derrotando a un jefe o, peor aún, cuando teníamos que empezar un nivel nuevamente luego de perder todas las vidas, a pesar de haber invertido cierto tiempo en él. Esto sucede en ‘MediEvil’ y por ratos se vuelve algo frustrante lo cual no se puede pasar por alto. Quizás hubiera sido acertado colocar un lugar para guardar tu partida y evitábamos este inconveniente para muchos usuarios.

‘MediEvil’ ya se encuentra disponible y en exclusiva para PlayStation 4.

UNA LARGA HISTORIA

Para los que no conocen esta saga, controlaremos a ‘Sir Daniel Fortesque’, quien regresa de su tumba para derrotar nuevamente al malvado brujo ‘Zarok’, que regresó para conquistar ‘Gallowemer’. Lo cierto es que nunca lo hizo, ya que, en la primera batalla, fue derrotado desde el primer momento por un flechazo en el ojo. Ahora, tendrá que recuperar su honor para convertirse, ahora sí, en el héroe que todos esperaban.

Una historia nada compleja, pero que funciona a la perfección si consideramos la puesta en escena de esta versión, la cual nos recuerda mucho a la película animada ‘Nightmare Before Christmas’ de Tim Burton. Y es que si utilizamos adjetivos para este juego podrían ser ‘tétrico’ y 'pintoresco’.

GRÁFICA Y MECÁNICAS

Su diseño artístico es soberbio dándole mucha personalidad a cada escenario, aunque tampoco es perfecto, ya que algunas texturas son algo básicas y los cuadros por segundo no son del todo estables.

En su estilo de juego tampoco vemos grandes cambios. Es un juego de acción tipo ‘avanzar y atacar’ (‘hack and slash’) en donde superaremos escenarios a base de combates, sin dejar de lado la exploración. Detalles aparte, en algunos casos tenemos que regresar a un nivel ya superado para poder liberar otro camino.

Por otro lado, el sistema de control no se mejoró. Indico esto porque no fue resuelto del todo. Las sensaciones no son del todo satisfactorias si tomamos en cuenta otros títulos en su género, pero sí mejoran mucho con respecto al ‘MediEvil’ original, en donde podíamos morir caminando cerca a un abismo de manera absurda.

Otro de los puntos que pudo ser mejorado fue la cámara. En muchos momentos se sitúa en lugares que dificultan la visibilidad en pleno combate. Esta, fue añadida como algo opcional colocándola detrás de nuestro héroe con el fin de visualizar los escenarios con mayor detalle.

RETOS Y AUDIO

Los desafíos vienen a ser los mismos que los del título original y no hay que descubrir nada nuevo en estas seis o siete horas que necesitas para terminar la historia. Solo un par de coleccionables y retos que iremos desbloqueando casi al final del juego fueron añadidos, pero no influyen en la partida. Solo sirven para volver a jugar la campaña nuevamente.

Lo que sí se puede resaltar a grandes rasgos es la banda sonora. Todos los temas han sido arreglados por los mismos autores, pero esta vez utilizando una orquesta que complementa perfectamente esta aventura épica.

CONCLUSIÓN

El remake de ‘MediEvil’ para PlayStation 4 se deja disfrutar más por la nostalgia que por sus virtudes. Se agradece a Sony y a Other Ocean Int. por haber ‘resucitado’ este clásico, que es el mismo juego que conocimos en 1998, pero quizás de haber puesto un poco más de ambición en su desarrollo, no hablaríamos solo de su notable diseño artístico y banda sonora, sino de una jugabilidad renovada. Esto último no fue así. Nos quedamos con la nostalgia.

Esta reseña fue desarrollada gracias a una copia digital de ‘MediEvil’ para PlayStation 4 brindada por Sony PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4

• DESARROLLADORA: Other Ocean Interactive

• GÉNERO: Acción

• DISTRIBUIDOR: PlayStation

• ​PUNTAJE: 7