Cuando ‘Marvel’s Spider-Man’ de Insomniac Games fue publicado en el año 2018, fue un título aclamado tanto por los medios especializado como por la crítica en general, y logrando ya superar los 13 millones de copias vendidas llega la edición ‘Game of the Year Edition’ (‘GOTY’), la cual cuenta con todos los contenidos descargables referentes a la expansión ‘La ciudad que nunca duerme’. Y si aún no han podido experimentar esta increíble aventura o son fans de ‘Spider-Man’, esta edición es una compra más que obligada.

LA TRAMA

La historia de esta entrega nos ubica en un momento clave para la ciudad de New York, en donde ‘Spider-Man’ ayuda a la policía en su lucha contra ‘Kingpin’, villano al que logra derrotar. Desde aquí, la vida cotidiana de ‘Peter Parker’ continúa de forma normal hasta la aparición de una nueva amenaza la cual busca aprovechar el arresto de ‘Kingpin’ y los secretos sobre un proyecto mortal el cual es desarrollado sin que nadie se de cuenta.

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition ya se encuentra disponible para PS4.

En esta versión, volvermos a ver personajes como la ‘Tía May’ y ‘Mary Jane’, quienes brindan un gran apoyo y soporte a ‘Peter Parker’ y ‘Spider-Man’, sobre todo cuando este es derribado o cuando enfrenta a villanos de gran poder como ‘Mr. Negative’ u otros más que poco a poco irán apareciendo en la trama del juego.

No cabe duda que la historia de este título es realmente fantástica y se desarrolla como si fuese una película de la Marvel. La actuación y coreografías que podemos apreciar son realmente excepcionales y de alta calidad. Y aunque en ciertos momentos deberemos seguir unos comandos específicos (‘Quicktime Events’), no hay pierde alguno. La banda sonora acompaña en gran forma todo lo que vemos en pantalla, tanto momentos desgarradores y de alta acción, y ni que decir el combate final, emocionante.

MECÁNICAS Y LA CIUDAD

Con relación a la exploración y el combate, ambos se centran en mantener el impulso a la alta velocidad. El héroe de la Marvel siempre está moviéndose, desarrollando diversas actividades para lograr mejorar sus habilidades, las cuales proporcionan ventajas adicionales. Queda claro que desde Insomniac Games tomaron diversos apuntes de la serie ‘Batman Arkham’ de Rocksteady y construyó un sistema de combate que complementa de forma correcta las habilidades de ‘Spider-Man’.

Además, la exploración es realmente divertida, ya que si bien puede ser algo pesada debido a que tenemos que eliminar enemigos de bases, recoger mochilas, tomar fotos, arreglar torres y otras actividades más, todo esto pasa a un segundo plano gracias al increíble movimiento y combate de nuestro personaje, el excelente sistema de viaje si no queremos balancearnos por la ciudad o incluso como nuestro personaje se puede relacionar con los mismos ciudadanos.

Detalles aparte, tendremos momentos en los que no jugaremos como ‘Spider-Man’, momentos en los que tomaremos el control de ‘Mary Jane’ y ‘Miles Morales’. Estos, si bien le dan otra visión al título, son los puntos más flojos en el título, sin embargo estas misiones nos permiten ver como estos personajes manejan situaciones muy complicadas.

LA EXPANSIÓN Y LOS EXTRAS

Pero el gran plus de esta edición es la expansión ‘La ciudad que nunca duerme’ como apuntamos líneas arriba, en donde podremos disfrutar de una nueva historia con ‘Spider-Man’ quien, se encuentra con un viejo aliado, rival y criminal, ‘Black Cat’. Aquí, ella decide darse a conocer a ‘Peter’ para luego compartir por qué ha vuelto al crimen. Luego de esto, ‘Peter’ logra descubrir otro complot de una de las familias criminales más grandes de New York, el cual debe detener. Además, esta expansión añade villanos, misiones secundarias y más tiempo en pantalla a personajes de la campaña principal que no recibieron mucha atención. Pero aquí no termina todo, ya que podremos acceder a mucho más trajes de los ganaremos en el mismo juego y que están basados en varias películas y cómics de ‘Spider-Man’, incluyendo ‘Spider-Man Homecoming’.

‘Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition’ es un título que ofrece a todos los que aún no jugaron la obra maestra de Insomniac la posibilidad de poder experimentar la campaña y el contenido descargable lanzado de forma posterior. ‘Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition’ invita a visitar la ciudad de New York con desafíos, misiones secundarias, jefes opcionales y vivir una gran historia. Es sin lugar a dudas uno de los mejores juegos de superhéroes de esta generación.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4

• DESARROLLADORA: Insomniac Games

• GÉNERO: Acción en tercera persona

• DISTRIBUIDOR: Sony PlayStation

• ​PUNTAJE: 9