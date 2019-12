Es obvio que tras el éxito de ‘Marvel’s Spider-Man’, Insomniac Games este trabajando ya en lo que será la segunda entrega de esta franquicia, y que además llegue a PlayStation 5.

Pero a todo esto, Imran Khan, de Kinda Funny, ha indicado que probablemente no tengamos que esperar mucho para poder disfrutar de la secuela.

Y es que durante el desarrollo del más reciente programa de Kinda Funny, Khan a asegurado que ‘Marvel’s Spider-Man 2’ estará saliendo a la venta durante diciembre del año 2021, lo cual haría suponer que Insomniac empezó a trabajar en la siguiente entrega una vez que ‘Marvel’s Spider-Man’ se completó.

Si bien esto puede resultar un tanto sorpresivo, por otro lado, finales del 2021 suena bastante razonable, ya que con PlayStation 5 lanzándose a finales del próximo año, no resultaría muy complicado pensar en una posible alineación de cara su lanzamiento o primer año de vida, con secuelas tales como ‘Marvel’s Spider-Man 2’ , ‘God of War 2’ y ‘Horizon: Zero Dawn 2’.