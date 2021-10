Antes de comenzar este análisis, les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han apretado el botón de cinemáticas para acelerar o saltarl los diálogos al momento de jugar un título?. Y lo hago por que hacerlo en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ sería un crímen, aunque sí... lo tiene. Y es que el nuevo trabajo de Square Enix y Eidos Montreal es un claro ejemplo del cómo se debe y se hace un título de superhéroes, control, mecánicas, diálogos y demás. Aplausos.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ llega este 26 de octubre en formato transgeneracional.

DIÁLOGOS

Pero todo esto viene de la mano con otro título, ‘Marvel’s Avengers’, uno que si bien no resultó algo catastrófico, tampoco logró lo que buscaba, solo que en este caso es el reverso de la moneda. Y es que ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es una verdadera montaña rusa en todo sentido, y solo por dar un ejemplo, mientras en los ‘Vengadores’ los trajes (‘skins’) eran una forma de monetizar y sacar aún mayor provecho económico al videojuego, en los ‘Guardianes’ son la excusa perfecta para la exploración en cada camino que hagamos. Y esto es solo un ejemplo de varios en la forma de abordar un título de superhéroes con una muy buena trama, de la cual, y fuera de salvar al universo, no entraré en detalles para no arruinar la experiencia a nadie.

Los trajes coleccionables serán un gran aliciente para explorar cada rincón.

Incluso, en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ los diálogos que seleccionemos servirán para crear o generar lo que ocurrirá después, creando grandes posibilidades y ramificaciones a una trama puntual y directa logrando que el gamer se sienta muy cómodo en el sofá desde el inicio hasta el final. Todo esto es lo nuevo de Square Enix, un título que acción, con escenas cinemáticas breves en las que veremos el desarrollo de la trama y en las que nosotros influiremos. Sí, conversaciones que estarán a la orden día, y en todo momento, tanto en las exploraciones como en las mismas peleas, llegando al punto de que los espacios de ‘silencio’ son nulos o inexistentes.

Otro aspecto interesante es la toma de decisiones y respuestas a elegir.

Además, todos estos comentarios y diálogos servirán para conocer además de la historia del título, el saber quienes son; y si nos salímos un poco del camino buscando ‘algo’ disfrutaremos de comentarios graciosos, cómo el que ‘Star-Lord’ está haciendo algo que no está acorde a la historia y trama del título.

Podremos hacer que nuestros compañeros se enfoquen mejor en los combates.

AL COMBATE

Ahora bien, dejando lo espectacular que es la historia y lo muy bien que es llevada a todos los personajes, el otro aspecto que me llamaba la atención es su ‘combate’. No deseaba ver otro ‘Vengadores’ aquí, y para mi fortuna, no lo fue. Y es que su sistema están muy bien implementado disparando nuestros ‘blasters’, tal y cómo lo pudímos probar hace ya un tiempo gracias a una invitación de Square Enix. Además, ofrece interesantes variantes para el mismo ‘Star-Lord’ y las ordenes que les daremos a nuestros compañeros, esto gracias a las combinaciones de botones, sin dejar de lado el poder hacer evolucionar o mejorarlos con nuevas habilidades y ataques especiales.

El uso del visor con escáner nos sacará de problemas en más de una ocasión.

Pero lo mejor de todo, es que siempre deseaba que, mientras desarrollaba un combate, que este acabe para continuar con la historia y sus comentarios sarcásticos, y luego que estos terminen para nuevamente pasar al combate, y desarrollar la historia del videojuego. Y es que ambos ‘enganchan’ en todo momento, y que invitan a literalmente querer más de un título, el cual podrás acabarlo en unas tres maratones. Pero que va, siempre que pensaba que llegaba al final, un nuevo giro me llevaba a otro planeta, sacándome otra sonrisa por seguir disfrutando de este gran título y muy bien acompañado por una tremenda banda sonora. ¿A quién no le gustaría pelear contra un jefe a ritmo de ‘The Warrior’ del grupo Scandal o ‘Never Gonna Give You Up’ de Rick Astley?.

Podremos mejorar las habilidades de nuestros personajes.

Pero hay un detalle en claro, y es que en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ si bien nosotros somos el ‘maestro de ceremonias’, el detalle es dar ciertas ordenes a nuestros compañeros para que salten por los aires, ejecuten remates espectaculares y acaben con los enemigos de turno. Todo esto, hace que el videojuego de Square Enix presente cierto detalle táctico en cada combate, invitando incluso a cambiar de estrategia en cada uno de estos para que no se vuelva repetitivo.

¿A MEJORAR?

Ahora bien, ¿'Marvel’s Guardians of the Galaxy’ tiene algún problema o punto a mejorar?. La respuesta en casi ninguno, esto ya que lo nuevo de Square Enix no presenta mayores detalles; tal vez algunos diálogos repetitivos durante algunos combates, y eso. Por lo demás, es un título casi sin arista alguna, y como plus a esto llega doblado para nuestra región.

Los combate serán contra diversos tipos de seres, tanto en tierra como en el espacio.

CONCLUSIÓN

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es un título redondo casi perfecto en todo lo que ofrece, y que deja una vara muy alta para cualquier título de superhéroes a futuro. Fuera de esto, el videojuego se centra en ofrecer en gran forma lo que ofrece. Y sobre gráficos no tiene pero alguno. Si no lo tenían en su radar, es un grave error, ya que tranquilamente es un candidato a juego del año.

El análisis de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título para consola PlayStation enviada por Square Enix.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Eidos Montreal

• GÉNERO: Acción, Rol, Aventura

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 9,5

Probamos ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ antes de su lanzamiento