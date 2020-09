Es la hora de los golpes y de las grandes aventuras. Así es como podemos resumir el nuevo trabajo de Square Enix y Crystal Dinamics en el que disfrutaremos encarnando a los héroes de la Marvel, un fanservice completo, aunque con algunos detalles a tener encuenta.

EL ‘A DAY’

Desde un inicio, ‘Marvel’s Avengers’ va creciendo a grandes niveles. Y es que muy aparte de cumplir la función de tutorial, sirve para presentarnos a la protagonista del videojuego, ’Kamala Khan’, una joven fan del grupo de héroes. Teniendo esto como base, se nos ubica en el día de los ‘Avengers’, fecha en la que no faltará un enemigo para aguarnos. Es aquí en donde controlaremos a cada uno los personajes para solucionar todos los problemas con lasers por aquí, martillo por allá, golpes y demás. Un inicio espectacular.

Tras este inicio, y luego de un hecho clave, viajamos unos años adelante, para darnos cuenta de que los ‘Avengers’ han sido disueltos, y que aquellos que tienen poderes son llamados ‘inhumanos’ y rechazados por la sociedad. Es aquí donde realmente comienza el juego, en donde ‘Kamala’, con el poder de la elasticidad, busca encontrar a la ‘resistencia’ a la par de hacer ver a las personas que creer y tener a los ‘Avengers’ es lo mejor.

Marvel's Avengers ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

A POR GOLPES

Pasando a lo jugable, las primeras horas controlaremos a ‘Kamala’, con momentos de sigilo, acción, plataformas, muy al estilo de ‘Tomb Raider’, para de esta forma obtener puntos de habilidad, como del resto de personajes, esto con el fin de canjear por nuevas acciones, u obtener diversas mejoras con elementos que encontraremos en cofres, los cuales se acumularán en las casillas de nuestro menú y que podremos mejorar, esto con la finalidad de hacer que nuestro personaje suba de nivel, tal como lo vemos en ‘Destiny’, por ejemplo.

Por otro lado, cada vez que se una un nuevo ‘Avenger’, tendremos una nueva misión principal, una en la que este será el protagonista. Una vez superada esta misión, y de poder desbloquear misiones ‘heroicas’ de este personaje, podremos seleccionar otras misiones a lo ancho y largo del planeta, con que héroe desarrollarla y seleccionar otros dos compañeros. Y si ya tenemos dos, por lo menos, podremos comenzar a jugar de forma cooperativa la campaña o seguir jugando con personajes controlados por una buena inteligencia artificial. Eso sí, hay que tener en cuenta el nivel de nuestro equipo y el de dificultad de la misión, por que si no llevaremos las de perder.

HÉROES Y ENEMIGOS

Cada uno de los héroes poseen acciones propias, y se sienten totalmente distintos y equilibrados. Ofrecen golpes y ataques cuerpo a cuerpo, media distancia y lejanos, además de saltar y esquivar basándose en usar pocos botones, así que no hay complicación en el control. Además, cada uno contará con tres acciones especiales las cuales podremos hacer uso si es que se han recargado. Además, la inteligencia artificial de los enemigos nos pondrán las cosas feas, aunque dejo en claro que muchas veces nos ganarán por cantidad que por inteligencia, ya que al haber tantos de estos la cámara puede jugarnos algo en contra.

Con relación al desarrollo del juego, este se basa en superar diversas misiones, en las que deberemos eliminar a diversos enemigos que nos saldrán al paso, activar o recoger algún mecanismo, y en algunas ocasiones, vencer a un jefe final como toda aventura de estos héroes ya conocemos. Detalles aparte, ‘Marvel’s Avengers’ recuerda también a ’Destiny’, ya que en diversas ocasiones volveremos a lugares ya vistos para desarrollar nuevas misiones con distintos objetivos para luego volver a nuestra base (nave), para recoger recompensas, hablar con otros personajes de ‘SHIELD’, comprar objetos, trajes, etc., dándole cierta pausa a un juego que está pensado más como servicio que como aventura, una muy interesante por cierto, la cual además recibirá mucho contenido, incluyendo nuevos personaje.

Detalles aparte, tendremos un modo multijugador llamado iniciativa Avenger, el cual nos ubica en hechos desarrollados luego de la historia del juego. Así que recomiendo jugarlo una vez acabada la trama principal del título. Además, las microtransacciones están presentes, tanto con la moneda del juego como una que otra con el real.

GRÁFICOS Y OTROS DETALLES

Gráficamente, ‘Marvel’s Avengers’ ofrece un muy buen nivel, aunque en detalles muy puntuales decaee un poco, como algún entorno no muy elaborado, una que otra baja textura, o fallas (’glitches’) por ejemplo. Eso sí, los efectos brillan y destacan por todos lados. Y si, los héroes no tienen los rostros de los actores de las películas, lo cual no hace falta, ya que cada uno tiene presencia y carisma. Detalle extra, las voces dobladas al español latinoamericano elevan la calidad del producto.

CONCLUSIÓN

Para ir terminando este análisis, y luego de muchas horas de juego, ‘Marvel’s Avengers’ es el mejor juego de la franquicia con el que viviremos grandes aventuras en una historia distinta a la de las películas, y que podremos jugarla tanto en solitario como en cooperativo mientras vemos explosiones y efectos por todos lados, aunque puede pecar en ser algo repetitivo o tenga algunos detalles a corregir a futuro.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia de ‘Marvel’s Avengers’ que Square Enix nos envió para PlayStation 4.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia

• DESARROLLADORA: Crystal Dynamics, Eidos Montreal

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 8.7

