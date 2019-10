Aún falta tiempo para lo que será Square Enix y Crystal Dynamics, ‘Marvel’s Avengers’, el cual saldrá para PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia, pero esto no es motivo para no estar al día de todas las novedades de este videojuego.

Y es que Square Enix ha publicado un nuevo tráiler el cual presenta diversos aspectos no conocidos y vistos a la fecha. Entre estos, tenemos nuevas secuencias de cómo es que luce el videojuego en nuevos entornos. Además, luego del ataque a la torre de los ‘Avengers’ y a la ‘muerte’ del ‘Capitán América’, se nos deja en claro que será ‘Kamala Khan’ (‘Ms. Marvel’), la encargada de reunir a los miembros de este equipo para librar una lucha en contra de ‘AIM’.

Pero esto no es todo, ya que veremos a ‘Helicarrier’ como base de operaciones donde se dirigirá a las diversas misiones que nos presentará el título, tanto en solitario como en modo cooperativo (‘Warzone’). Como detalles extra, podremos personalizar a nuestros personajes con una gran variedad de trajes, también acceder al árbol de habilidades con el fin de progresar y obtener nuevas ventajas.

‘Marvel’s Avengers’ llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia el próximo 15 de mayo de 2020, y no se descarta una versión para PlayStation 5 y ‘Project Scarlett’.