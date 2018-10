'Marvel's Spider-Man': 'The Heist' se luce en su tráiler de lanzamiento [VIDEO]

'Marvel's Spider-Man' , título desarrollado por Insomniac Games, ha resultado ser un éxito en todo sentido para PlayStation 4. Pero las aventuras del 'Spider-Man' no han terminado. Y es que Sony Interactive Entertainment ha publicado lo que es el tráiler de lanzamiento del primer capítulo de su contenido descargable 'The City Never Sleeps', titulado 'The Heist'.



Este material llega narrado por 'J.J Jameson'; además, podemos apreciar a 'Felicia Hardy', mejor conocida como 'The Black Cat' quien es una ladrona la cual se encargará de meter en serios apuros al arácnido héroe.



Además, veremos intensas secuencias de acción y combate, fuera de conocer a otra organización enemiga que buscará tomar el control de Manhattan. Cabe resaltar que al adquirir esta primera parte de la expansión uno estará obteniendo tres nuevos trajes.



'Marvel's Spider-Man' se encuentra disponible en exclusiva para PS4.