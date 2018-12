Insomniac Games anunció ya la fecha para la llegada de lo que será el último capítulo de la trilogía que conforma a 'Marvel’s Spider-Man': 'The City That Never Sleeps', 'Silver Lining', el cual tiene previsto ser lanzando el próximo 21 de diciembre.



Desde Insomniac Games se ha indicado que esete último capítulo llegará con una serie de nuevas misiones, enemigos, trofeos junto a tres nuevos trajes para desbloquear.



Junto a este nuevo capítulo llegarán tres nuevos trajes para desbloquear. Junto a este nuevo capítulo llegarán tres nuevos trajes para desbloquear.

Cabe destacar que uno de estos trajes ha resultado de la colaboración junto a Sony Pictures, ya que se trata del traje que veremos en la película 'Spider-Man: Into the Spider-Verse'.



El contenido descargable 'Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps' tiene un precio de 25 dólares, mientras que cada uno de los tres capítulos tiene un precio de 10 dólares de forma individual. Aquí compartimos el teaser del anuncio.