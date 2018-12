El tercer y último capítulo del contenido descargable de 'Marvel’s Spider-Man' titulado 'The City That Never Sleeps' ('La ciudad que nunca duerme') ya se encuentra disponible para el videojuego de PlayStation 4.



Este tercer episodio, el cual lleva por título 'Silver Lining', ya se encuentra disponible en la PlayStation Store para que todos puedas adquirirlo. En este capítulo, 'Silver Sable' regresa a la ciudad para reclamar la tecnología y las armaduras de Sable International que 'Hammerhead' había robado. Aunque con la partida de la capitana del Departamento de Policia, 'Yuri Watanabe', 'Spider-Man' deberá confiar en otros aliados para mantener la ciudad a salvo de una catástrofe.



Este tercer capítulo llega además con nuevos retos, nuevos trajes, artículos coleccionables y más aun precio de 10 dólares, o los tres episodios por 25 dólares.



'Marvel’s Spider-Man' se encuentra disponible en exclusiva para PlayStation 4.