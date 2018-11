'Marvel's Spider-Man': 'Black Cat' y 'Hammerhead' aparecen en 'The Heist' [RESEÑA]

' The Heist ' por fin ha sido lanzado, el primer capítulo de los tres que conforman la expansión 'The city that never sleeps' del título de Insomniac Games. Un título que ha logrado ser exitoso en todo sentido desde que fue lanzado hace ya casi dos meses atrás, y que se ve reflejado en las recientes cifras de ventas publicadas en mercados como el americano, en el Reino Unido o incluso en Japón.

Ahora, Sony junto a Insomniac Games nos presentan una excusa perfecta para regresar a la ciudad de New York y enfundarnos nuevamente en el traje del trepamuros de la Marvel en una aventura totalmente independiente dentro del mismo universo del título, que está destinada a alargar la vida, la experiencia y explotar diversos detalles del juego.

Como ya se había indicado en la campaña publicitaria, 'Black Cat' es el principal foco de atención en este primer capítulo dentro del argumento. El personaje 'Felicia Hardy', nombre real de 'Black Cat', llegará a causarle problemas tanto a 'Spider-Man' como también a 'Peter Parker', ya que además de contar con un astuto sentido del humor y persuasión, este personaje posee una gran carga emocional.

La inclusión de este personaje le brindará a todos los gamers el poder descubrir una de las facetas más humana del buen 'Peter Parker', una en donde podremos verlo incluso como un personaje más vulnerable y torpe en todo el sentido de la palabra frente a otros personajes que guardan un significado sentimental para él.

'Spider-Man' llega, de una u otra forma, a verse involucrado totalmente en una historia la cual poco a poco se torna más interesante, ya que esta se centra en la relación entre 'Felicia' y 'Peter' junto a una serie de robos a cargo de un nuevo grupo mafioso y la aparición de 'Hammerhead'. 'The Heist' presenta una trama que engancha desde el primer momento hasta el final, el cual resulta un tanto abrupto, pero cumple su función: dejarnos con las ganas de querer saber más.

En relación a la jugabilidad que nos ofrece 'The Heist', esta se mantiene dentro de los fundamentos ya establecidos por el juego mismo; es decir, el encuentro con diversos enemigos los cuales irán poco a poco aumentando en de dificultad pero nunca tendremos la oportunidad de aprender o desarrollar algún nuevo combo o habilidad.

Es más, una de las pocas novedades a resaltar es la inclusión de un nuevo tipo de enemigo, uno armado con una gran ametralladora el cual nos disparará sin darnos respiro alguno. Y si bien esto es una variante, tampoco será muy difícil de derrotar una vez encontremos la forma adecuada de hacerlo.

Además, el sigilo tendrá un poco más de presencia, aunque sin mucho desafío. Tendremos algunas persecuciones muy divertidas en las que deberemos hacer gala de todas nuestras habilidades con el balanceo.

Otro punto a tener en cuenta es que este primer capítulo del contenido descargable no ofrece gran cantidad de misiones secundarias ni desafíos novedosos, ya que, como había comentado líneas arriba, se enfoca más en alargar nuestra aventura dentro de este universo.

Para quienes no hayan completado las misiones secundarias del juego principal esto les resultará muy bueno; pero por otro lado, podría resultar repetitivo a todos aquellos que buscan algo nuevo.

Parece que Insomniac Games no arriesgo mucho en lo referente a los tres trajes que se añadieron al juego, puesto que estos pudieron tener un mayor significado de lo que terminó siendo. ¿A qué me refiero? Pues que ninguno de los trajes brindará a 'Spider-Man' ningún poder nuevo, por lo que la oportunidad de brindarle algo distinto al trepamuros quedo desperdiciada.

Hay que destacar el papel fundamental que cumple 'Mary Jane' en 'The Heist'. Y es que ella se convierte en la mano derecha de 'Spider-Man' en lo referente a las investigaciones con relación al grupo de mafiosos, como también será su fuente de apoyo en los momentos adversos. Todo un acierto.

FICHA



- Plataforma: PS4, PS4 Pro

- Desarrolladora: Insomniac Games

- Género: Acción

- Distribuidor: PlayStation

PUNTAJE: 8