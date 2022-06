No hay duda que ‘Mario Bros.’ es, posiblemente, el personaje más versátil de la historia de los videojuegos. Después de muchos años, Nintendo vuelve a sorprender a sus seguidores con una nueva entrega de ‘Mario Strikers’.





Lo nuevo de Nintendo ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

CALENTANDO

Bajo el subtítulo de ‘Battle League’, este videojuego nos invita a unirnos en divertidos encuentros de cuatro contra cuatro para definir al equipo ganador. ¿Es realmente un juego de fútbol? Si y no. ‘Mario Strikers’ bautiza a este deporte como ‘Strikers’, que solo utiliza la premisa de meter goles y le añade su propia capa de personalización. Aquí deberemos conseguir la victoria anotando goles de todas las maneras posibles. Para esto deberemos hacer uso de nuestra habilidad con el balón y diversos power ups para lograr vencer al portero rival.

Hasta ahora la premisa suena como fútbol común y corriente, pero en ‘Mario Strikers: Battle League’, cada personaje juega a su manera. Las partidas se dividen en equipos de cuatro jugadores, donde, a diferencia de juegos anteriores, ahora tendremos varios personajes principales en nuestro equipo y ya no un solo capitán. Esto puede darle un mayor toque de diversidad al juego ya que cada personaje tiene atributos diferentes y están enfocados a resaltar en ocasiones puntuales de la partida.

A LA CANCHA

Es posible mejorar cada personaje para enfocarlo a un estilo de juego en particular. Esa característica hace que cada personaje sea diferente y no pese tanto el reducido plantel inicial del juego. Esperemos que Nintendo aumente la parrilla de personajes próximamente.

Al mismo estilo de ‘Mario Kart’, deberemos conseguir diversos poderes que nos otorgan ventaja y su buen uso se traducirá en una contundente victoria. Si bien los objetos son bastante diversos, están ajustados a que nos beneficien de una u otra forma según como vaya el resultado. Es decir, si vamos perdiendo, el juego dará prioridad a objetos que nos puedan ayudar a remontar.

El objeto más importante para realizar esto es la esfera de energía que nos proporciona un tiro especial. De anotar de forma eficaz, conseguiremos dos goles en vez de uno. Si bien esta característica puede no significar mucho, se agradece que esta mecánica no se esté desbalanceada. Lamentablemente, si bien el juego conserva mecánicas sólidas, a nivel de contenido se queda bastante corto. El único modo útil para un solo jugador es participar en ‘Copas’, pero solo son encuentros consecutivos y no aportan nada de variedad al título.

AL BALÓN

Es verdad que ‘Mario Strikers: Battle League’ está enfocado al multijugador y si bien funciona de forma correcta, la implementación de salones y de estructura online es muy básica, simple y se siente falto de trabajo. Al iniciar, debemos unirnos (o crear) un club y este será nuestro eje principal de juego en línea.

El sistema de ‘clubes’ se enfoca mucho en el sistema de divisiones, pero dependes mucho de la cantidad de jugadores disponibles en tu club para que puedas resaltar. Si bien la idea es buena, la implementación es no lo es tanto.

Audiovisualmente es un juego correcto. Donde si me quede sorprendido es en la recreación de temas clásicos de la franquicia, con toques de rock y tonadas intensas de guitarra. Lo mejor es jugarlo con audífonos. .

CONCLUSIÓN

‘Mario Strikers: Battle League’ es un juego intenso y muy divertido que, de jugarse con amigos, puede ser una gran experiencia. Si eres un jugador solitario, dependes de conseguir un grupo con el mismo interés para poder sacarle todo el provecho. Su lanzamiento me recuerda a varios títulos que se enfocan mucho en el componente en línea, dejando de lado las opciones para un solo jugador. Nintendo tiene mucho interés en que este título sea jugado masivamente de forma en línea, pero aquí depende mucho que tanta novedad implementen a futuro para mantener y captar nuevos jugadores. No hay duda que en este caso, la pelota está en su cancha.

El análisis de ‘Mario Strikers: Battle League’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Nintendo para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Nintendo

• GÉNERO: Deporte, Arcade

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 7.5

