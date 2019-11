Los Juegos Olímpicos de Tokio que llegan el próximo año son muy especiales para el mundo gamer. De eso nos dimos cuenta en la clausura de Río de Janeiro 2016 con un espectacular video en el que ‘Mario’, el personaje más importante de los videojuegos y considerado también como un ícono en Japón, fue uno de los protagonistas.

Esto no pasó desapercibido para SEGA y el esfuerzo se ha hecho notar con esta nueva entrega del juego oficial de los JJ.OO. Y aunque no estamos ante uno de los mejores títulos del año y de la plataforma de Nintendo, sí se puede afirmar que es el juego más completo de la saga, con más competiciones, juegos en línea, estilo ’retro’ y modo campaña.

LLEGA CON MODO HISTORIA

Esto es para resaltar, ya que por primera vez en la franquicia tenemos un ‘Modo Historia’. No es que tenga un argumento llamativo, pero sí es bastante particular. En ella, ‘Mario’ y ‘Sonic’, por culpa de ’Bowser’ y ’Eggman’, viajan en el tiempo para llegar a 1964, año en el que se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de Tokio. Pero eso no es lo único, pues lo hacen a través de una consola ’retro’ llamada ’Tokio 64’ y tendrán que lidiar con un entorno de este estilo; vale decir, con competencias en dos dimensiones.

A la par, ’Luigi’, ’Tales’, ’Amy’, y otros personajes buscarán traer de vuelta a sus amigos. Para ello, tendrán que pasar por todas las competiciones, con un diseño más actual y que incluyen también las conocidas pruebas de fantasía, ya antes vistas en ediciones anteriores.

Nintendo ya lanzó ‘Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020’ en nuestro mercado y en exclusiva para Nintendo Switch.

DISCIPLINAS DE LO MÁS VARIADAS

No tomará mucho tiempo terminar el ‘Modo Historia’ (aproximadamente 6 horas), pero es suficiente para conocer la gran mayoría de disciplinas deportivas y minijuegos que trae este título. En total son más de veinte pruebas oficiales, de las cuales cuatro de ellas son nuevas: surf, skateboarding, karate y escalada. A eso se suman 10 de estilo ’retro’ (en 8 bits) y otras de las ya mencionadas ’Fantasía’.

Saber cuáles son las mejores eso dependerá de los gustos de cada uno, pero disciplinas como el fútbol, atletismo, gimnasia o el skateboarding son muy divertidas. Y para disfrutarlos es mejor utilizar los controles ’Joy-Con’ con sensor de movimiento para elevar la experiencia de juego, aunque no todas las pruebas responden como cuando teníamos enfrente un mando remoto de Wii. Y si jugamos en modo portátil, no es necesario separarlos, pues con botones funcionan mejor los juegos en equipo, como fútbol o rugby de siete.

DETALLES

También podemos elegir entre veinte personajes de los universos de ‘Mario’ y ‘Sonic’. Sin embargo, estos se reducen cuando seleccionamos alguna prueba ’retro’ y no entendemos el porqué. Y no es lo único, ya que en el modo en línea no podemos jugar los eventos en dos dimensiones. Un poco entendible, pero que tampoco es problema mayor, pues, sin lugar a dudas, lo divertido y especial de este título es su multijugador local. No hay como pasar el rato con tus amigos o familiares en una misma sala, similar a las sensaciones que causan los títulos de ‘Mario Party’.

GRÁFICA

Algo que llama mucho la atención es su apartado gráfico. Las animaciones de los personajes y sus entornos son impecables, tanto del mundo actual como el ’retro’. Es un título que, sin necesidad de sobresalir en cuestiones técnicas, responde de la mejor forma con mucho color y personalidad.

CONCLUSIÓN

No podemos decir que estamos ante uno de los mejores juegos de Nintendo Switch, pero sí uno de los mejores de la franquicia; uno que extrañamos hace dos años, pero que hizo que valga la pena la espera. ‘Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020’ es el más completo hasta la fecha y en su estilo supo estar a la altura para codearse con los mejores títulos multijugadores de este año, al menos localmente hablando. Prendan la antorcha y compitan por la medalla de oro, ya que esta entrega tiene podio.

Esta reseña fue desarrollada gracias a una copia digital de ‘Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020’ para Nintendo Switch brindada por Nintendo. ‘Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020’ puede ser encontrado en la tienda virtual de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: SEGA

• GÉNERO: Acción, Deporte

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• ​PUNTAJE: 7.5