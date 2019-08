'Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020' llegará con un curioso modo retro [VIDEO]

El título en donde vemos a dos grandes figuras del mundo de los videojuegos , 'Mario' y 'Sonic', participando en diversos deportes olímpicos ya es una franquicia muy bien definida. Y es que desde su primera entrega con los juegos de Beijing 2008, cada cuatro años no falta en ningún momento y menos ahora con 'Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020'.

Pero ahora, y gracias a un nuevo modo retro, podremos disfrutar de todo esto como si estuviésemos jugando con un videojuego de hace décadas.

Así es, 'Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020' tendrá eventos clásicos en 2D, los cuales mezclarán detalles en tres dimensiones, tal y como lo veíamos en juegos de consolas de 8 y 16 bits. En total, serán diez diferentes eventos, como carrera de 100 metros planos, clavado de 10 metros, carrera de 400 metros con obstáculos, entre otros.

'Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020' llegará en exclusiva para Nintendo Switch el próximo mes de noviembre.