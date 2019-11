Nintendo Switch no deja de sorprendernos. En sus primeros años de vida, ‘la gran N’ jugó todas sus cartas con la llegada de espectaculares juegos como ‘Super Mario Odyssey’, ‘Zelda: Breath of the Wild’, ‘Super Smash Bros. Ultimate’, pero con una interrogante, ¿Qué más podrían presentarnos en los próximos años? La respuesta fue contundente en este 2019 con importantes lanzamientos, como el de ‘Luigi’s Mansion 3’.

DE VACACIONES

En esta entrega, ‘Luigi’, ‘Mario’, ‘Peach’ y algunos ‘Toad’ son invitados a un lujoso hotel para pasar unas buenas vacaciones. Pero, en la primera noche, nuestro asustadizo amigo se da cuenta que algo anda mal cuando los demás están desaparecidos. Ahí es cuando ‘Luigi’ descubre que el ‘Rey Boo’ acompañado de la dueña del hotel, ‘Vilma du Tel’, están detrás de todo esto. Es aquí que ‘Luigi’ y su mejorada ‘Succionaentes GOM-1L’ deberá hacer lo que mejor hace una vez más: cazar fantasmas y rescatar a sus compañeros.

El multijugador de Luigi’s Mansion 3 soportará hasta 8 personas. (Captura de pantalla)

MECÁNICAS

Nuestra actualizada arma nos da varias y nuevas habilidades. Desde la sacudida -que es un movimiento especial para estampar a los enemigos y hacerles daño (sirve mucho cuando nos enfrentamos a varios fantasmas a la vez)-, lanzar chupones para abrir caminos aspirando su cuerda, o el propulsor que nos mantendrá un rato en el aire. Sin embargo, la gran novedad es ‘Gomiluigi’.

Esta es una goma verde en forma del bigotón héroe que nos ayudará, como un segundo personaje, a alcanzar lugares que no podemos, como atravesar rejas, caminar sobre púas y otras que será una gran ayuda en nuestra aventura. El único problema es que no puede tocar el agua, ni tampoco alejarse de ‘Luigi’. También será importante en la lucha contra ciertos adversarios funcionando mejor con un amigo. Para esto existe un modo cooperativo en el que otro jugador controlará a ‘Gomiluigi’. Claro, el principal personaje seguirá siendo ‘Luigi’, así que este segundo usuario solo podrá ayudar cuando él sea llamado.

Pero todas estas habilidades no son lo único resaltante, ya que los combates son tan entretenidos que por momentos se vuelven épicos, en especial los jefes del juego. Cada uno es un desafío que, si bien no son difíciles de vencer, deberás ingeniártelas porque, por momentos, puedes pasarla mal si no descubres sus puntos débiles.

‘Luigi’s Mansion 3’ ya se encuentra en nuestro mercado en exclusiva para la Nintendo Switch.

EL HOTEL

El alojamiento es inmenso y hermoso a la vez. Son más de 15 pisos que deberemos escalar a través del ascensor y para eso tendrás que coger los botones que están perdidos por toda la propiedad. Ahí es cuando la exploración es super importante para seguir avanzando, con inteligentes y divertidos rompecabezas en lugares super originales. Porque cada planta lo es. No son simples habitaciones: encontrarás un cine, un centro comercial, museo y otros escenarios, todos con mucha personalidad.

Si bien la historia toma un poco más de 13 horas, en cada momento, ya sea donde estés, te da ganas de interactuar así sea con el jarrón más alejado y esto puede hacer que se extienda el tiempo de tu campaña, fuera de recolectar los coleccionables, los cuales abundan y tendrás que regresar a lugares ya explorados.

Pero la campaña no es lo único del juego. También tenemos otros modos multijugadores como la ‘Torre de los Desafíos’, en el que podemos conectarnos con tres amigos más en modo online y cada uno puede utilizar hasta dos personajes en forma local. Es decir, ¡ocho jugadores en total! Ahí se deberá superar varios pisos con diversos objetivos, como capturar fantasmas, conseguir dinero o hasta encontrar un cierto número de ‘Toad’.

DE NIVEL

Técnicamente el juego es increíble. Presenta un apartado gráfico para aplaudir, y esto se hace notar en cada escenario mientras aspiramos absolutamente todo, con un gran trabajo en la iluminación que hace que no podamos pasar por alto cada elemento que nos rodea en los encuadres. Y no solo la parte visual es de alta calidad, ya que la banda sonora y los efectos de sonido no se quedan atrás. Tanto así que da ganas de apretar uno de los botones que permite escuchar la voz espantadiza de ‘Luigi’ llamando a sus amigos. Un juego en el que, sin duda, resalta en todo aspecto.

CONCLUSIÓN

Nintendo una vez más nos dice que la Switch no tiene límites. No solo lo decimos por la calidad técnica que apreciamos en este juego, pues ‘Luigi’s Mansion 3’ es una verdadera maravilla por donde se lo mire. Es una gran aventura que mezcla acción, inteligencia y diversión. Imposible no pasarla bien con esta variada entrega. Estamos ante un candidato al juego del año y ante uno de los mejores exclusivos de esta consola.

Esta reseña fue desarrollada gracias a una copia digital de ‘Luigi’s Mansion 3’ para Nintendo Switch brindada por Nintendo. ‘Luigi’s Mansion 3’ puede ser encontrado en la tienda virtual de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Nintendo

• GÉNERO: Acción

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• ​PUNTAJE: 9