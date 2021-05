Para todos los poseedores del título de Ubisoft, ‘Watch Dogs: Legion’, muy pronto llegarán escalofriantes novedades.

Y es que la compañía gala anunció que, muy aparte de asumir el control de una rebelión y luchar contra un gobierno opresor, tendremos la oportunidad de poder hacer frente a una horda de zombies junto a nuestros compañeros.

Pero esto no es todo, ya que además se ha confirmado que este nuevo contenido será gratuito y que estará disponible bajo el nombre de ‘Watch Dogs: Legion of the Dead’ cuando llegue la actualización 4.5.

Por lo pronto, desde Ubisoft y la web IGN, han liberado un video en el que se nos muestra un avance de cómo luce este nuevo contenido.

Video análisis de ‘Watch Dogs: Legion’

VIDEO SUGERIDO

Víctor García Toma