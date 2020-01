Comienza un nuevo año y con este una nueva lista de videojuegos esperados ha surgido, muy aparte de la llegada de una nueva generación de consolas. Es por esto que, luego de diversos títulos que disfrutamos en el 2019 como ‘Sekiro: Shadows Die Twice’, ‘Call of Duty: Modern Warfare’, ‘Astral Chain’, 'Star Wars: Jedi Fallen Order’, ‘Death Stranding’ y muchos otros más, aquí compartimos una lista de lo más esperado para este año.

‘Ghost of Tsushima’ / Mediados de año 2020 / PS4

Un título que promete ser uno de los abanderados de PlayStation para este 2020. Y es que ‘Ghost of Tsushima’ es una nueva franquicia que promete dejar a todos encantados, pues lo visto a la fecha deja en claro que estamos ante una super producción desarrollada por el estudio Sucker Punch, ya que cada imagen y video visto a la fecha en cada uno de los tráilers ha dejado a todo anonadados, esto gracias a una dirección artística de alto nivel; y sobre las escenas de combate, lo visto ya abrió una pequeña ventana con las técnicas de combate del personaje que encarnaremos y podremos usar.

‘Marvel’s Avengers’ / 15 de mayo / PC, PS4, Stadia y Xbox One

Square Enix y Crystal Dynamics han revelado detalles de este nuevo videojuego basado en la franquicia de los personajes de Marvel. Este título, nos ubicará luego del ataque en el ‘A-Day’, un momento en el que los héroes se encuentran divididos y ‘Kamala Khan’, deberá jugar un papel importante, ya que deberá ‘reemsamblar’ a los ‘Vengadores’ para poder hacer frente al villano de este videojuego, ‘AIM’. Sobre que personajes más podremos ver o controlar es todo un misterio, pero por ahora tenemos seis personajes confirmados para su lanzamiento, aunque ciertos rumores indican la pronta llegada de ‘Hawkeye’ y ‘Black Panther’.

‘Final Fantasy VII Remake’ / 3 de marzo / PS4

Uno de los títulos más anticipados y esperados de este año que comienza, ‘Final Fantasy VII Remake’. El motivo de esto se debe a que es considerado por muchos gamers como el mejor juego de la franquicia, tener personajes memorables, o como se espera ahora, que el sistema de combate se adapte a la modernidad manteniendo sus raíces. Y si a esto le sumamos la espectacular trama que nos espera y el nivel gráfico que ya hemos podido apreciar en diverso tráiler, los motivos sobran. Tal vez su naturaleza episódica sea el único punto en contra, pero eso es solo un detalle.

‘The Last of Us 2’ / 29 de mayo / PS4

Con una primera entrega considerada como una de las obras maestras en el mundo de los videojuegos, llega este año ‘The Last of Us 2’, un título que continua la historia de ‘Ellie’ y ‘Joel’ en un mundo devastado. Se espera que esta segunda entrega llegue con todo lo bueno de la primera pero mejorado y potenciado. Y si bien esto es un todo un reto para Naughty Dog, el lograrlo colocaría a la desarrolladora como una de las más grandes en el mundo. La primera entrega llegó a finales del ciclo de vida de la ‘PS3’, y casualidades del destino, llega ahora la segunda entrega para cerrar el ciclo de ‘PS4’.

‘Cyberpunk 2077’ / 16 de abril de 2020 / PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia

Un título que promete mucho, más aún si viene de los mismos desarrolladores de ‘The Witcher’, CD Projekt. Se espera que este videojuego sea el mejor acercamiento a un título de estilo ‘cyberpunk’ a la fecha. Y es que el título que publicará Warner Bros. Games cuenta con todo para poder ofrecer una gran aventura, es decir un mundo dominado por las corporaciones y que dejan lo poco que queda a las pandillas en una sociedad resquebrajada. Y si a esto le sumamos la presencia de Keanu Reeves no hay más que decir.

Además de esta lista de títulos, podemos mencionar otros más como ‘Dragon Ball Z: Kakarot’, ‘Doom Eternal’, ‘Dying Light 2’, ‘Resident Evil 3’, entre otros más. Así que vayan preparándose que será un año con grandes lanzamientos.