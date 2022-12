Este 2022 fue un gran año para la industria de los videojuegos, y pese a que las consolas de la actual generación se siguen vendiendo en nuestro mercado a precios excesivos, los títulos anunciados para el próximo año generan altas expectativas.

Desde la continuación de las historias que nos marcaron, títulos basados en franquicias del cine o simplemente clásicos que se han ganado un lugar en nuestro corazón, los títulos anunciados para el próximo año prometen llenar nuestras vidas de horas de diversión.

A continuación la lista de los cinco videojuegos más esperados por los gamers del 2023:





‘FINAL FANTASY XVI′

Este año, Square Enix ha tenido un año muy bueno, con títulos que si bien no han tenido una inversión de los ‘AAA′, si han logrado obtener muy buenos resultados. Pero este 2023, la compañía japonesa apuesta a lo grande por las grandes superproducciones, como ‘Forspoken′ o ‘Final Fantasy XVI′, título que luce simplemente espectacular y que llegará a PlayStation 5 y PC el 22 de junio.





‘HOGWARTS LEGACY′

El título de Warner Bros. Games recrea en gran forma el universo de ‘Harry Potter′, y más aún por la forma en como se aprecia todo este mundo, algo que si bien títulos previos intentaron no lograron trascender. Es por esto que desde el próximo 10 de febrero, para las actuales consolas de videojuegos podremos disfrutarlo, mientras que para las de pasada generación habrá que esperar un poc más, el 4 de abril. ¿Nintendo Switch?, más aún. El 25 de julio.





‘RESIDENT EVIL 4′

Capcom decidió el rehacer prácticamente desde cero varios videojuegos de la franquicia. Es así que luego de haber disfrutado de la segunda y tercera entrega, tocará volver a jugar lo que es ‘Resident Evil 4′, una entrega la cual para algunos podría ser no tan necesaria, pero que solo al ver uno de sus tráilers, dichas opiniones cambian de inmediato. Solo queda esperar al 24 de marzo para poder disfrutar de esta nueva versión en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. ¿Xbox One?, no, no saldrá en esta consola.





‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′

Luego de su anuncio en el E3 del 2019, todo parece indicar que la próxima entrega de la franquicia llegará a todos los mercados este próximo 12 de mayo y en exclusiva para la Nintendo Switch. Así es, la secuela de ‘Breath of the Wild′ es sin duda alguna uno de los títulos más esperados, y en gran parte de se debe al peso que cae sobre sus hombros, por ser la continuación de uno de los grandes videojuegos en la historia de la industria.





‘Marvel’s Spider-Man 2′

Si bien el nuevo videojuego del trepamuros de la Marvel aún no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial, desde Sony y PlayStation ya le han dado ya una ventana de lanzamiento la cual apunta al tramo final del 2023. Y luego de haber disfrutado a lo grande con la primera entrega y lo que fue la aventura de ‘Miles Morales′, el próximo título incluyendo a ‘Venom′, promete ser mejor aún. Solo queda esperar.

¿Crees que otros títulos debieron estar presentes en esta lista como ‘Starfield′ u otros? comentanos y dinos cuáles.

Tráiler de ‘Starfield′