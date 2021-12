No hay duda alguna que para los gamers y seguidores de la franquicia de ‘The King of Fighters’ una de las mejores entregas fue ‘The King of Fighters ‘98′ y su versión revisada la cual acaba de recibir una actualización la cual permite que el título presente mejoras en sus funciones en l´ínea.

Entre estas tenemos la presencia del código de ‘red de rollback’ (regreso a estado previo), así como también la inclusión de ‘salas en línea’, las cuales podrán albergar hasta nueve gamers en l´ínea, y el ‘Modo Espectador’.

Pero esto no es todo, ya que también podremos encontrar la banda sonora en PC, Steam. Esta se encuentra conformada por 63 temas, las cuales pertenecen a ‘NEOGEO KOF ‘98 original’ y ‘KOF’98 ULTIMATE MATCH!’. Detalle aparte, estas se encuentran en formato MP3 y FLAC.

Detalles aparte, la próxima entrega de la franquicia, ‘The King of Fighters XV’, saldrá a la venta el el 17 de febrero para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Nuevo video de ‘The King of Fighters ‘98 Ultimate Match Final Edition’